Бесплатно и онлайн. Жителям Алтайского края предлагают стать частью арт-комьюнити

Проект "Сообщество коллекционеров" позволит узнать больше об искусстве и найти единомышленников

26 ноября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8JvMaw

Арт-выставки / Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

В Сибири стартовал проект "Сообщество коллекционеров". Его инициировали Сибирский институт развития креативных индустрий (Красноярский край) и Ассоциация галерей (Москва). Проект нацелен на создание онлайн-комьюнити, где участники смогут не только углубить знания в современном искусстве, но и стать частью активно развивающейся арт-среды региона. Он объединит ценителей искусства из разных регионов.

Что предлагает проект?

"Сообщество коллекционеров" ориентировано на людей с разным уровнем подготовки. Здесь найдут себя как новички, интересующиеся выставками или арт-подкастами, так и те, кто хочет начать коллекционировать произведения искусства.

Вступление в сообщество дает участникам множество преимуществ:

доступ к образовательным программам от ведущих арт-экспертов;

возможность общения с художниками, галеристами и другими любителями искусства;

участие в закрытых мероприятиях и арт-бранчах;

экспертные подборки произведений и инсайдерская информация об арт-рынке.

Арт-выставки / Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

Зачем участвовать?

Проект помогает участникам расширить кругозор, найти единомышленников и лучше разбираться в современном искусстве. Это особенно актуально для тех, кто хочет участвовать в культурной жизни региона и посещать галереи в компании других ценителей искусства.

"Современное искусство – направление, перспективное с точки зрения вклада в креативную экономику регионов. Оценив его потенциал, мы в Красноярском крае уже реализовали ряд проектов для развития местного арт-рынка. Это в том числе открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства", – отметил директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

По его словам, основное внимание в работе уделили поддержке и продвижению регионального искусства. Вместе с Ассоциацией галерей Институт креативных индустрий решил расширять аудиторию за пределами края, чтобы привлекать новых коллекционеров из соседних городов, объединить всех, кто интересуется искусством на одной платформе. Участники смогут общаться с экспертами, чтобы лучше разбираться в искусстве и развивать свой вкус.

Кто может участвовать и сколько это стоит?

Принять участие могут жители Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Омской, Томской и Новосибирской областей. Подать заявку можно до 29 ноября 2024 года.

Участие бесплатное.

Заполнить заявку можно по ссылке . Не упустите шанс стать частью уникального арт-комьюнити.

Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий"

Реклама