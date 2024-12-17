Бесплатно пройти маммографию и флюорографию приглашают жителей Алтайского края
Передвижные медицинские комплексы работают в Барнауле, Новоалтайске и Быстроистокском районе
17 декабря 2024, 12:35, ИА Амител
На бесплатную флюорографию и маммографию приглашают жителей Алтайского края. Передвижные комплексы будут работать до конца текущей рабочей недели. Об этом сообщает региональный Минздрав.
В Быстроистокском районе, Новоалтайске и Барнауле мобильные флюорографические кабинеты работают по следующему графику:
- 17 декабря – Быстроистокский район, с. Хлеборобное, ул. Ленина, 1 (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);
- 18 декабря – Быстроистокский район, с. Верх-Ануйское, ул. Советская, 24 (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);
- 19 декабря – Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 115б (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);
- 20 декабря – Быстроистокский район, с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 7 (08:00-12:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00).
В эти же дни в Новоалтайске проведут выездную маммографию в передвижных комплексах КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики". Горожан ждут по следующим адресам:
- 16 и 18 декабря – ул. Хлебозаводская, 7 (09:00-14:00);
- 17.12.2024 и 20.12.2024 – ул. Крылова, 2 (09:00 -14:00);
- 19 декабря – ул. Белоярская, 197а (09:00-14:00).
"Напомним, маммография считается "золотым стандартом" диагностики рака молочной железы и рекомендована всем женщинам старше 40 лет", – подчеркнули в Минздраве края.
Все обследования проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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