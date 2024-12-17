Бесплатно пройти маммографию и флюорографию приглашают жителей Алтайского края

Передвижные медицинские комплексы работают в Барнауле, Новоалтайске и Быстроистокском районе

17 декабря 2024, 12:35, ИА Амител

Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края

На бесплатную флюорографию и маммографию приглашают жителей Алтайского края. Передвижные комплексы будут работать до конца текущей рабочей недели. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В Быстроистокском районе, Новоалтайске и Барнауле мобильные флюорографические кабинеты работают по следующему графику:

17 декабря – Быстроистокский район, с. Хлеборобное, ул. Ленина, 1 (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);

18 декабря – Быстроистокский район, с. Верх-Ануйское, ул. Советская, 24 (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);

19 декабря – Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 115б (08:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00);

20 декабря – Быстроистокский район, с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 7 (08:00-12:00); г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (08:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00).

В эти же дни в Новоалтайске проведут выездную маммографию в передвижных комплексах КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики". Горожан ждут по следующим адресам:

16 и 18 декабря – ул. Хлебозаводская, 7 (09:00-14:00);

17.12.2024 и 20.12.2024 – ул. Крылова, 2 (09:00 -14:00);

19 декабря – ул. Белоярская, 197а (09:00-14:00).

"Напомним, маммография считается "золотым стандартом" диагностики рака молочной железы и рекомендована всем женщинам старше 40 лет", – подчеркнули в Минздраве края.

Все обследования проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.