Бесплатный доступ к истории. МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны на Алтае

Инициатива подготовлена к 80-летию Победы

16 апреля 2025, 15:45, ИА Амител erid: 2W5zFGuRHLL

Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФон

В преддверии важной даты – 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне – компания МегаФон запускает инициативу, направленную на сохранение исторической памяти. С 15 апреля 2025 года оператор отменяет плату за мобильный трафик на ряд тематических интернет-ресурсов, где можно узнать о судьбах участников войны, поделиться историей своих близких и ознакомиться с архивными материалами. Все это станет доступным абонентам независимо от их тарифного плана.

Юбилей Победы – не просто важный исторический рубеж. Это время, когда люди по всей стране вспоминают своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной, и рассказывают об их героизме в рамках таких акций, как, например, "Бессмертный полк". Молодежь активно обращается к архивам, чтобы лучше понять события той эпохи и осознать связь с родственниками-героями.

В период с 15 апреля по 30 июня 2025 года пользователи МегаФона смогут без ограничений посещать специальные онлайн-платформы, где размещены материалы о подвигах фронтовиков, наградных документах, письмах с линии фронта и другой важной информации. Участие в этих проектах станет еще доступнее – для этого не потребуется тратить интернет-трафик.

"В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому – без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше", – подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Доступные сайты в рамках инициативы оператора:

polkrf.ru и moypolk.ru – онлайн-платформы, где можно загрузить фотографии и истории участников войны;

– онлайн-платформы, где можно загрузить фотографии и истории участников войны; pamyat-naroda.ru – крупный ресурс с архивными сведениями о фронтовиках, наградах и боевых операциях;

– крупный ресурс с архивными сведениями о фронтовиках, наградах и боевых операциях; obd-memorial.ru – база данных с информацией о бойцах, погибших или пропавших без вести в годы войны;

– база данных с информацией о бойцах, погибших или пропавших без вести в годы войны; podvignaroda.ru – портал с документальными свидетельствами подвигов солдат Красной армии;

– портал с документальными свидетельствами подвигов солдат Красной армии; heroes.pobedarf.r u – цифровой музей с рассказами о героях, военной технике и городах-героях;

u – цифровой музей с рассказами о героях, военной технике и городах-героях; victorymuseum.ru – сайт Музея Победы в Москве с виртуальными экскурсиями, выставками и акциями памяти;

– сайт Музея Победы в Москве с виртуальными экскурсиями, выставками и акциями памяти; may9.ru – официальный ресурс, посвященный празднованию 80-летия Победы, где собраны исторические материалы, фото, видеохроника и фронтовые письма.

Для всех абонентов МегаФона с положительным балансом трафик на указанных порталах будет автоматически бесплатным по всей территории России. При переходе с этих сайтов на внешние ресурсы (например, соцсети "ВКонтакте" или "Одноклассники", видеохостинги и т.д.) трафик тарифицирует в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

Инициатива МегаФона направлена на то, чтобы сделать память о Великой Победе ближе и доступнее каждому – без ограничений по мегабайтам.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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