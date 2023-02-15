Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля

Раньше самым частым подарком были мобильные телефоны

15 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: Freepik.com

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюблённых. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав свои продажи гаджетов в преддверии 14 февраля. Мужчины в 2023 году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Продажи МегаФона выросли накануне праздника на 20%. И вот что покупали люди:

Беспроводные наушники. Они стали самым популярным подарком в этом году – на них приходится больше половины покупок накануне праздника. При этом год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple. Теперь же покупатели выбирают более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку. Умные колонки. В рейтинге популярных подарков они на втором месте. Хитом продаж стала Яндекс.Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям "Макс" и "2", в то время как женщины выбирали версию "Мини". Умные часы замыкают топ-3 популярных подарков. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

В прошлом году к 14 февраля чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.