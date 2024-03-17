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Бессарабов попросил жителей Алтая "проявить истинный патриотизм" и идти на выборы

Сегодня идет третий и заключительный день выборов президента России

17 марта 2024, 11:17, ИА Амител

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал в своем Telegram-канале жителей региона идти на выборы президента России.

Бессарабов отметил, что еще есть время выразить гражданскую позицию.

"Приходите на участки, выберем вместе достойного кандидата! Сегодняшняя кампания – это возможность каждому человеку показать свою солидарность со страной, с бойцами, которые защищают нашу мирную жизнь. Участие в выборах президента 2024 – это проявление истинного патриотизма!" – подчеркнул парламентарий.

Алтайский край выборы
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Комментарии 4

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Гость

11:43:19 17-03-2024

Со сносом гаражей успокоился?

  5 Нравится
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Гость

14:23:31 17-03-2024

В чем "истинный патриотизм", когда все кандидаты не внушают тебе доверия, а выразить мнение против всех нет возможности?

  18 Нравится
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Гость

16:33:49 17-03-2024

Однако непристегнутый едет. Если человек пристегнут, то ремень безопасности по диагонали идёт, а у него вниз. Наверное на очень безопасной машине едет.

  6 Нравится
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Гость

18:59:45 17-03-2024

Гость (16:33:49 17-03-2024) Однако непристегнутый едет. Если человек пристегнут, то реме... В Аурус Сенат едет сенатор за 36 миллионов...

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