Бессарабов попросил жителей Алтая "проявить истинный патриотизм" и идти на выборы

Сегодня идет третий и заключительный день выборов президента России

17 марта 2024, 11:17, ИА Амител

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал в своем Telegram-канале жителей региона идти на выборы президента России.

Бессарабов отметил, что еще есть время выразить гражданскую позицию.