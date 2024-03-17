Бессарабов попросил жителей Алтая "проявить истинный патриотизм" и идти на выборы
Сегодня идет третий и заключительный день выборов президента России
17 марта 2024, 11:17, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал в своем Telegram-канале жителей региона идти на выборы президента России.
Бессарабов отметил, что еще есть время выразить гражданскую позицию.
"Приходите на участки, выберем вместе достойного кандидата! Сегодняшняя кампания – это возможность каждому человеку показать свою солидарность со страной, с бойцами, которые защищают нашу мирную жизнь. Участие в выборах президента 2024 – это проявление истинного патриотизма!" – подчеркнул парламентарий.
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