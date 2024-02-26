Бесшовные обои: что известно о новинке в ремонте

Рассказываем о видах и особенностях материала для отделки

26 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KKCYL

Обои. Декор / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Ноу-хау в сфере декора помещений появляются регулярно. Одно из интересных решений, которое было презентовано всего несколько лет назад, – бесшовные обои . Рассказываем об их особенностях и преимуществах, а также правилах выбора.

Основные особенности бесшовных обоев

Добиться отсутствия стыков в процессе поклейки обоев с трудом может даже самый опытный мастер. Обычно при ближайшем рассмотрении такие полоски все равно заметны. Чтобы решить подобную проблему, производители придумали новую бесшовную технологию изготовления обоев. Они представляют собой рулон шириной от трех метров и длиной до 50. Клеить их нужно не вертикально, как обычные, а по горизонтали, что позволяет добиться эффекта единого полотна.

Виды бесшовных обоев и преимущества

Они бывают бумажными, флизелиновыми и тканевыми. Наиболее популярны два последних варианта, поскольку они более прочные, долговечные и помогают скрывать мелкие дефекты стен.

Преимущества бесшовных обоев:

эстетичный внешний вид (полотно выглядит стильно и дорого);

приятные тактильно;

экологичны;

дают дополнительную звуко- и теплоизоляцию;

устойчивы к воздействию солнечных лучей;

дают эффект дополнительного "выравнивания" стен;

просты в уходе.

К минусам можно отнести: высокую стоимость, невозможность использовать полотно в помещении с повышенной влажностью или на кухне (впитывает запахи). Кроме того, обои невозможно поклеить в одиночку.

Дизайн

Бесшовные обои позволяют кардинально преобразить любой интерьер.

Производители предлагают широкий выбор дизайнерских решений. Если комната маленькая, можно выбрать расцветку, визуально "расширяющую" пространство. Если же помещение большое, можно подобрать вариант с природной тематикой, абстракцией и многое другое.

Также в комнатах, выходящих на юг, рекомендуют использовать обои любого цвета, а в затемненных помещениях ­– только светлые или теплые оттенки.

Уход за обоями несложный: мыть их не рекомендуют, а для удаления пыли можно периодически пылесосить. Также допустимо протирать полотно слегка влажной губкой.

ИП Маркелов Дмитрий Павлович

Реклама