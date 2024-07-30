Без автобусов, воды и дорог. Алтайские социалисты посетили села Завьяловского района

Селяне рассказали депутату о местных проблемах

30 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Личный прием граждан / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова вместе с юристом реготделения партии Юрием Майером провела серию встреч с жителями Завьяловского района. За два дня они посетили семь населенных пунктов, где жители смогли напрямую обратиться к народной избраннице. Обращений было много. Среди них – рост коммунальных платежей, плохие дороги, отсутствие автобусного сообщения и ряд других социальных проблем.

Евгения Боровикова взяла все вопросы в работу и готовит депутатские запросы в соответствующие ведомства. В частности, она намерена разобраться в ситуации с компенсациями за ущерб, нанесенный жителям с. Завьялово в результате работ по очистке озера. Некоторые домовладения получили компенсацию в размере 10 тыс. руб., в то время как другие остались без поддержки, несмотря на серьезные последствия – сырость в домах, затопленные огороды, что привело к потере урожая.

Личный прием граждан / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Также депутат планирует выяснить причины нехватки финансирования на ремонт дорог. Жители жалуются на плохой асфальт на улице Советской, из-за которого вынуждены дышать пылью и не имеют возможности сушить белье на улице. Местные власти ссылаются на отсутствие средств. Евгения Боровикова намерена проверить достоверность этой информации.

Еще одна проблема, которую планирует решить социалист, – шумные дискотеки в местном баре, которые не дают жителям спать по ночам.

Жители поселков Краснодубровский и Малиновский пожаловались на отсутствие автобусного сообщения. Малиновцы также выразили беспокойство по поводу получения компенсации за уголь и отсутствия освещения на улицах Суворова, Пролетарской и Матросова.

Личный прием граждан / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

В ряде сел подняли пенсионные и социальные вопросы. Так, в с. Харитоново мать пятерых детей, получающая пенсию в размере 13 800 руб., обратилась за помощью в предоставлении мер соцподдержки и льготной древесины. Аналогичные проблемы с пенсиями назвали ветеран боевых действий в Афганистане и многодетная женщина из с. Глубокого. Они попросили депутата проверить правильность начисления пенсий и оказать помощь в перерасчете.

Жители с. Гонохово и Харитоново рассказали о проблемах с водоснабжением: изношенные коммуникации, грязная вода, неработающие колонки из-за отсутствия деталей.

"Как показала практика, многие вопросы с таких выездных приемов нам удается если не решить, то хотя бы сдвинуть с мертвой точки. Нельзя оставлять сельчан без внимания власти. И мы будем добиваться, чтобы на их проблемы обратили внимание, услышали их и приняли меры для их решения", – отмечает Евгения Боровикова.