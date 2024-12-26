Без газа и пенсий. Депутат Госдумы услышал проблемы жителей Алтайского края

Лидер алтайских социалистов провел личный прием граждан в Барнауле

26 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

25 декабря депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле. В этот день к нему обратились жители Алтайского края, столкнувшиеся с самыми разными проблемами.

Угроза газификации в Топчихе

Жители села Топчиха выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможного отсутствия газа в населенном пункте. По их словам, закрывают как пункт обмена газовых баллонов, так и единственную газовую заправку. Предприятие, по информации заявителей, не функционирует, а его сотрудников сокращают. Сельчане опасаются, что дорога за газом до Барнаула или Алейска, учитывая рост цен на бензин, обойдется в "копеечку". А пенсионеры без личных автомобилей вообще могут остаться без голубого топлива.

Подобные проблемы, как утверждают сельчане, могут возникнуть еще в 21 районе региона. Александр Терентьев попросил сотрудников своей Общественной приемной изучить ситуацию на местах и подготовить обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой обеспечить своевременное снабжение населения региона газом.

Протест против антинародного закона

Жительница Барнаула обратилась с просьбой не допускать принятия законопроекта, предполагающего взыскание коммунальных долгов через нотариуса. Александр Терентьев сообщил, что партия "Справедливая Россия – За правду" выступает против данной инициативы. Ранее ее раскритиковал лидер партии в Госдуме Сергей Миронов. Депутат заверил, что социалисты будут добиваться отклонения закона.

Проблемы в больнице

Горожанка из ЗАТО Сибирский выразила недовольство работой местной больницы. По ее словам, проблемы начались после переподчинения медучреждения. Александр Терентьев попросил подготовить письменное заявление с детальным описанием проблем и предоставлением документов для определения последующих действий.

Отсутствие выплат участникам СВО

Сельчанка из Волчихинского района рассказала депутату о том, что ее мужу, участнику СВО, перестали выплачивать пенсию. Ее супруг – не единственный в их семье, кто ушел защищать Родину. Сын женщины также является военнослужащим, выполняет служебный долг в зоне спецоперации, однако и он, по словам заявительницы, не получает выплат. Александр Терентьев запросил письменные заявления и документы, чтобы принять решение о дальнейших мерах реагирования.

Все обращения, поступившие во время приема, депутат взял под личный контроль, заверив, что будут приняты конкретные шаги для оказания помощи жителям региона.

Обратиться в приемную депутата можно по адресу: Барнаул, пр. Социалистический, 26, или по номеру 8 (3852) 56-95-10.