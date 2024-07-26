Без химии и ГМО. Алтайский специалист рассказала все об органических продуктах

Ольга Черепанова может отличить органику на вкус и уверена, что если ею кормить детей, они легко будут высиживать шесть уроков

26 июля 2024, 13:40, ИА Амител

В мире и в России все больше говорят об органической пище, но что это такое знают еще далеко не все. "Атмосфера" попросила рассказать о ней руководителя Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае, доцента кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского государственного аграрного университета, кандидата сельскохозяйственных наук Ольгу Черепанову.

Мы едим только органические вещества. Но не все это органическая продукция

- Ольга Васильевна, давайте начнем с самых азов. Что такое органические продукты?

- Вообще, с химической точки зрения, все, что мы едим – это органическое вещество. Но это с химической точки зрения. А когда мы говорим об органической продукции, мы подразумеваем особую технологию выращивания, переработки, производства, хранения, перевозки и даже реализации. Эти технологии подразумевают, в первую очередь, отказ от применения различных химикатов, излучений, ГМО.

- Совсем?

- Есть большой перечень того, что запрещено использовать при производстве сельскохозяйственного сырья и при его переработке. Если взять растениеводческую продукцию, то запрещены синтетические минеральные удобрения, пестициды. Правда, есть небольшое отступление – разрешено, например, применение природных фосфатов, калийных солей.

Вообще, существует много тонкостей. Казалось бы, навоз – органическое удобрение. Но он будет запрещен к применению в органических технологиях, если это навоз не с сертифицированных ферм. Чтобы использовать навоз в качестве удобрения, коровы должны питаться органическими кормами, не получать антибиотиков и много чего еще. Содержание этих животных должно соответствовать ГОСТу на производство органической продукции.

- Ну, а средства защиты растений можно использовать?

- Биологические средства защиты разрешены, но их применение должно быть обосновано, то есть только в том случае, если возможен ущерб урожаю от вредителей или возбудителей болезней.

Также есть препараты на основе грибов и бактерий, которые сами по себе не являются удобрениями, потому что не содержат питательных веществ, ни азота, ни фосфора, но, попадая в почву, они повышают доступность природных минералов, которые в ней содержатся и усваивают азот из почвенного воздуха, делая его доступным для растений.

Таким значком в России маркируется органическая продукция / Фото: Роскачество

В нашей пище уже очень давно есть химия

- Мы можем говорить, что наши предки, допустим в XIX веке, ели органическую еду?

- Не можем. Примерно с начала XIX века, а то может и раньше, начинают активно синтезироваться и применяться различные минеральные удобрения. А о применении пестицидов есть упоминания в древних трактатах, написанных в середине второго тысячелетия до нашей эры. Также известно о применении пестицидов на основе мышьяка и ртути.

- Ну, наверное, не в России.

- И в России в том числе. В начале 20 века в России создаются химические лаборатории, занимавшиеся синтезом уже известных в мире действующих веществ, пестицидов и поиском новых. Просто тогда еще не было разделения на органические и неорганические продукты. Наверное, мы можем говорить, что тогда сельхозпродукция была более чистой, выращивалась по природоподобным технологиям, потому что объемы внесения удобрений и пестицидов тогда были в разы меньше, чем сейчас. Но и урожайность тогда была гораздо ниже.

- А когда в мире стали производить органическую продукцию?

- Уже в начале XX века появляются первые научные работы о производстве органической продукции. В 1922 году английский ботаник сэр Альберт Говард стал применять "неразрушающее земледелие" на своем опытном поле. Это не было чем-то новым, изобретенным именно им, он длительное время наблюдал отношение к земле в азиатских странах, в частности Китае, Японии. Он обобщил этот опыт и впервые стал применять на своем опытном поле. Именно 1922 год и считается официально в мире годом рождения органики. Поэтому в позапрошлом году органики отметили 100 лет с начала своего существования.

Спустя 20 лет один из последователей сэра Альберта Говарда написал книгу "Посмотрите на землю", где впервые употребил словосочетание "органическое земледелие". Нужно сказать, что практически в течение 40 лет на тех, кто развивал органику, смотрели как на каких-то чудиков, так как основная задача того периода – послевоенных лет - была накормить население, применялись любые способы, которые позволили бы людям не голодать.

- А в России когда начали заниматься органической продукцией?

- В 1899 году вышла в свет книга Ивана Овсинского "Новая система земледелия", где он систематизировал свой многолетний опыт получения стабильных урожаев при бережном отношении к земле. Многие земледельцы и сейчас принимают его принципы за основу при возделывании культур. Нельзя сказать, что он получал органическую продукцию, потому что при его технологиях применялись минеральные удобрения, но, все-таки, это были природоподобные технологии.

У нас есть хозяйства, которые уже 15 – 20 лет и больше используют органические технологии. Но закон об органической продукции появился в нашей стране только в 2018 году.

Органической продукции еще мало, но динамика положительная

- Я встречал такие данные: в России органическая продукция занимает меньше одного процента. Это так?

- К сожалению, да. Но динамика положительная, производство этой продукции наращивается. С нашего рынка органики ушли иностранные компании и российских производителей становится больше. У тех, кто выпускает органическую продукцию, есть проблемы со сбытом, потому что покупатели мало знают об органических продуктах. Очень мало специализированных торговых точек. В Барнауле, например, их нет. Есть специализированные полки в “Ашане”, но местная продукция там не представлена.

У нас в крае как органические сертифицированы три перерабатывающих предприятия: "Курай Агро Плюс", "Иткульский спиртзавод", который сертифицировал сам процесс производства и несколько видов водки делает из органического зерна, и компания "Эвалар", она по органической технологии выпускает масло МСТ. Плюс есть три сертифицированных производителя органического сельскохозяйственного сырья.

- Скажите, а на медицинском уровне доказана полезность органической пищи? Или просто здравый смысл подсказывает, что продукты, полученные без использования химии, лучше, чем такие же, но с химией?

- К сожалению, в России мало научных работ по этому направлению. Есть зарубежные работы, которые описывают эксперименты, в ходе которых у людей берут анализы, фиксируют остаточное количество пестицидов в крови, а потом участников эксперимента переводят на органическое питание и через какое-то время опят берут анализы. Наши производители органической продукции неспособны оплатить такие исследования. Государство пока этим тоже не занимается.

Но есть другое – по крайней мере, начали говорить о пользе органических продуктов. Есть поддержка со стороны государства. Например, мелкие производители могут пройти процедуру сертификации бесплатно.

- Отличаются ли органические продукты от неорганических на вкус? Вот, допустим, сварили кашу из обычных овсяных хлопьев и из органических, будет разница?

- Понимаете, произвести сырье – это одно, другое – его приготовить.

- Хорошо. Возьмем, например, яблоки. Их не нужно готовить. Будет разница?

- Да, они будут отличаться. Я вам задам встречный вопрос: томат, выросший на грядке, и томат, выросший в теплице – между ними есть разница?

- Безусловно. Но и тот, и другой можно поливать какой-нибудь химией.

- К сожалению, наши вкусовые рецепторы "забиты", и мы порой уже не можем различить разницу. Но когда человек переходит на качественные продукты и постоянно их использует в своем рационе, рецепторы очищаются и привыкают к вкусу натуральной еды. И тогда уже разница начинает чувствоваться.

Когда ты начинаешь регулярно есть органические продукты, чистые, богатые фитонутриентами, организм отзывается. Начинаешь чувствовать себя лучше, энергии больше становится.

Ольга Черепанова на втором всероссийском съезде производителей органической продукции / Фото: altairegion22.ru

Органических животных нельзя лечить и прививать

- Считается, что растительную органическую продукцию получать легче, чем мясную и молочную. Это из-за применения антибиотиков, о которых уже вы сказали?

- Не только. Дело в том, что в животноводстве есть ряд обязательных прививок, особенно у нас в Алтайском крае. Мы относимся к неблагополучным территориям по сибирской язве. А в органике прививки и лечение запрещено. Если животное заболеет, его, конечно, будут лечить, но его продукция уже не будет считаться органической.

Кроме того, нормы по содержанию органических животных отличаются – площадь больше, практически свободный выгул должен быть. Хотя примеры производства органической продукции животноводства есть. Известная в Алтайском крае компания "Эконива" в одном из регионов выпускает органическую молочную продукцию.

- Правду пишут в СМИ, что органическая продукция – это ниже урожайность, и вы об этом сказали, и выше цена?

- С тем, что урожайность в большинстве случаев ниже, я соглашусь, потому что при органическом производстве наблюдается нехватка питательных веществ. Что касается цены, то ее диктует рынок. Часто от производителей органики можно услышать: мы продаем по обычной цене.

Как стать органическим земледельцем?

- Как сельхозпредприятие, которое решило выращивать органическую продукцию, получает сертификат?

- Если речь идет о растениеводстве, то сначала нужно выбрать земли, которые подходят для выращивания органической продукции. Земля должна быть чистой от пестицидов и минеральных удобрений. Они не должны применяться в течении двух лет до года, в котором будет проводиться сертификация. Обязательно проводится анализ почвы, который должен подтвердить, что никаких остаточных количеств химикатов нет, одних лишь документов для сертификации недостаточно. Наверное, самый лучший вариант – залежные земли. Но в этом случае нужно понимать, что на них не было захоронений ядохимикатов.

Также необходимо, чтобы рядом с землей, предназначенной для выращивания органической продукции, не применялась химия. Также рядом не должно быть автомобильной трассы и "вредных производств". Есть такое понятие, как буферная зона. Обычно это естественной препятствие – лесополосы, водоемы, овраги, либо расстояние в несколько сот метров.

Следующий шаг – семена. Они должны быть с понятной историей происхождения, без протравливания, то есть без обработки ядохимикатами для защиты от болезней перед посевом.

Если в хозяйстве выращивается и органическая, и неорганическая продукция, нужно разделить технику, либо предусмотреть тщательную очистку и мытье техники. Органическая и неорганическая продукция должна храниться отдельно.

- Сколько времени действителен такой сертификат?

- Срок его действия три года с обязательным подтверждением каждый год. То есть, сельхозтоваропроизводитель его получает и затем еще два раза подтверждает.

- А кто проводит сертификацию?

- Есть несколько организаций – Роскачество, Федеральный центр охраны здоровья животных, частные предприятия, имеющие аккредитацию, например, в Новосибирске и Томске.

- И во сколько сертификация обходится предприятию?

- Если речь о Роскачестве, то для малого и среднего бизнеса сертификация бесплатная. Но при этом нужно понимать, что производитель оплачивает приезд эксперта и лабораторные исследования. В среднем у нас в крае это обойдется где-то в 100 тысяч рублей. Сумма зависит от количества наименований продукции и площади пашни, на которой она выращивается – чем больше земли, тем больше берется почвенных образцов.

Сертификация проводится тогда, когда уже получена продукция. До уборки урожая нет смысла этого делать, потому что для выдачи сертификата нужно проверить то, что выросло.

- Ваш центр компетенций тоже проводит сертификацию?

- Нет, непосредственно сертификацию мы не проводим. Мы оказываем производителям консультационную помощь, помогаем им пройти процедуру сертификации – правильно оформить документы, подать заявку, объясняем, как подготовиться в плане технологий, чтобы и урожайность была на уровне, и растения защищены, и продукция соответствовала ГОСТу.

Еще одно направление, в котором мы работаем, это популяризация органической продукции, знакомство потребителей с нашими производителями. Проводим научные конференции, конкурсы для школьников, встречи производителей с нашими студентами.

Алтайские производители идут в сторону биологизации

- Как можно описать мировые и российские тенденции относительно органических продуктов?

- Однозначно – рост потребительского спроса. Мы действительно начали задумываться о том, что мы едим. И в мире, и в России. У нас пока, конечно, производителей мало. По-моему, последняя цифра, которую называло Роскачество, была 190.

- Но это же совсем чуть-чуть в масштабах страны.

- Да, чуть-чуть, но работа ведется всего несколько лет. Рост идет, надеюсь, что дальше будет больше. Роскачество и Союз органического земледелия активно помогают производителям выходить на зарубежные рынки – спрос на российскую органическую продукцию есть. Роскачество работает над тем, чтобы российские органические сертификаты признавались в других странах.

- А в чем разница между органической и зеленой продукцией? Или это синонимы?

- Нет, это разные продукты. При производстве органической продукции, как я уже говорила, химикаты совсем не применяются. В зеленой продукции уменьшенное количество химии. Пестициды запрещены полностью, но разрешены некоторые минеральные удобрения. Например, наш тепличный комбинат "Горкунов" мог бы сертифицировать свою продукцию как зеленую. Там в производстве нет пестицидов, используются только биопрепараты. Но применяются минеральные растворы, потому что растения выращиваются на гидропонике.

К сожалению, пока у нас в крае нет предприятий, сертифицировавших свою продукцию как зеленую.

- А в чем причина? Ведь такой сертификат наверняка позволит продавать дороже.

- Наверное мы еще не достучались до таких компаний. Пока они не видят необходимости. Да и потребители у нас пока еще не очень хорошо понимают, что такое органическая и зеленая продукция.

Но есть и другое. Например, к нам из Краснодара приезжают предприниматели, которые уже разобрались в этой теме, прониклись и готовы заниматься на Алтае сбором дикоросов и сертифицировать их как органические продукты. Готовы выращивать здесь органическую землянику и продавать ее именно как органическую.

Мы не противопоставляем органическую продукцию произведенной при помощи индустриальных технологий. Просто у потребителя должен быть выбор. Есть категории населения, которым лучше употреблять в пищу органические продукты – это люди со слабым здоровьем, дети. Если бы школьное питание производилось из органических продуктов и с щадящими технологиями приготовления, дети чувствовали бы себя лучше, не так утомлялись, достаточно хорошо высиживали бы свои шесть уроков.

Кстати, наши алтайские компании хотя пока и не сертифицируются, но идут в сторону биологизации, используют меньше химии, заменяют ее биопрепартами, хотят меньше навредить людям, окружающей среде и сохранить плодородие почвы.

Беседовал Дмитрий Негреев.