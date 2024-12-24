Без холодной воды остались жители нескольких улиц Барнаула

Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 19:30

24 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Специалисты устраняют повреждение на сетях городского водоснабжения / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле специалисты устраняют повреждения водопровода, из-за которых без холодной воды остались несколько городских улиц. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Так, неисправен водопровод диаметром 500 мм по адресу ул. Беляева, 41. Одно повреждение устранено ночью, а для устранения второго продолжают земляные работы.

На время ремонта холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:

ул. Чудненко, 81, 83, 91;

ул. Чихачева 12, 14, 16;

ул. 40 лет Октября, 2, 19а, 21, 23, 24, 28;

ул. Чудненко, 92;

ул. Э. Алексеевой, 40, 43, 55, 58;

ул. Сухова, 77а;

ул. Глушкова, 7а (общежитие).

"Снижено давление в квартале Малахова – Э. Алексеевой – Тимуровская – Чеглецова;

в бойлерных на Чудненко, 81а, и Чихачева, 12а; в детских садах по ул. 40 лет Октября, 1а, 4, Беляева, 35; в административных зданиях по ул. Малахова, 26, 26а, 26б", – прокомментировал ситуацию "Росводоканал".

Также аварийная бригада "Росводоканала Барнаул" устраняет повреждение водопровода диаметром 250 мм на пр. Ленина, 106.

Подача холодной воды ограничена в следующих зданиях:

пр. Ленина, 123, 119, 127а;

бойлерная по пр. Ленина, 125а;

учебное заведение по пр. Ленина, 106е (институт);

административные здания по пр. Ленина, 106 (дом быта), 108б (склад), пр. Калинина, 15б ( конст. бюро), 15л, 15г, ул. Матросова, 9е, 9а, 9б, 9в, 9ж, пр. Ленина, 119а (БСК).

Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30.

Подвоз воды организован по заявкам горожан.