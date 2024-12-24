Без холодной воды остались жители нескольких улиц Барнаула
Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 19:30
24 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
В Барнауле специалисты устраняют повреждения водопровода, из-за которых без холодной воды остались несколько городских улиц. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Так, неисправен водопровод диаметром 500 мм по адресу ул. Беляева, 41. Одно повреждение устранено ночью, а для устранения второго продолжают земляные работы.
На время ремонта холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:
- ул. Чудненко, 81, 83, 91;
- ул. Чихачева 12, 14, 16;
- ул. 40 лет Октября, 2, 19а, 21, 23, 24, 28;
- ул. Чудненко, 92;
- ул. Э. Алексеевой, 40, 43, 55, 58;
- ул. Сухова, 77а;
- ул. Глушкова, 7а (общежитие).
"Снижено давление в квартале Малахова – Э. Алексеевой – Тимуровская – Чеглецова;
в бойлерных на Чудненко, 81а, и Чихачева, 12а; в детских садах по ул. 40 лет Октября, 1а, 4, Беляева, 35; в административных зданиях по ул. Малахова, 26, 26а, 26б", – прокомментировал ситуацию "Росводоканал".
Также аварийная бригада "Росводоканала Барнаул" устраняет повреждение водопровода диаметром 250 мм на пр. Ленина, 106.
Подача холодной воды ограничена в следующих зданиях:
- пр. Ленина, 123, 119, 127а;
- бойлерная по пр. Ленина, 125а;
- учебное заведение по пр. Ленина, 106е (институт);
- административные здания по пр. Ленина, 106 (дом быта), 108б (склад), пр. Калинина, 15б ( конст. бюро), 15л, 15г, ул. Матросова, 9е, 9а, 9б, 9в, 9ж, пр. Ленина, 119а (БСК).
Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30.
Подвоз воды организован по заявкам горожан.
09:55:25 24-12-2024
Подвоз воды организован безобразно! Вчера вечером, когда уже было понятно, что воду не вернут, водовозки не было! Хотя заявку оставляли.
11:05:29 24-12-2024
Вааще не удивили!
11:29:46 24-12-2024
Обещали вчера восстановить водоснабжение к 19:30, однако до сих пор тишина. Подвоз воды организовали только днем, кто был дома тот набрал. А работающим когда это было делать???