Без холодной воды остались жители нескольких улиц Барнаула
О сроках возобновления водоснабжения неизвестно
20 января 2025, 09:45, ИА Амител
Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600
В Барнауле несколько улиц попало под отключение холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 250 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты устраняют неполадки по адресу ул. Аносова, 2.
На время ремонта холодной воды не будет в следующих зданиях:
- ул. Аносова, 8, 14а, 12, 11, 11/2, 6, 6а/1, 4, 4а, 2, 1в, 1а, 1, 3, 3а, 3б;
- пр. Ленина, 120а, 120б;
- ул. Северо-Западная, 5, 3а, 5а, 7а;
- ул. Ярных, 89, 91, 38, 40, 83а, 86, 51, 83;
- ул. Карагандинская, 13 (д/сад), 9, 13а, 1, 3, 5, 7, 6а, 6в;
- ул. Ткацкая, 86а (ДЭУ), 80, 86, 78, 82а, 76, 78а, 70а, 70в;
- пр. Калинина, 24, 24б/2, 37б, 45, 47, 47а, 49, 37а, 35, 37, 39, 41.
Подвоз воды для горожан организован по заявкам.
10:08:36 20-01-2025
Что-то постоянные повреждения, почти ежедневно. Запас прочности сетей, проложенных еще при Союзе похоже исчерпан, новые никто нормально класть не собирается, будут ляпать временные залепухи
10:45:25 20-01-2025
Гость (10:08:36 20-01-2025) Что-то постоянные повреждения, почти ежедневно. Запас прочно... Комуняки виноваты. Плохие сети построили. Не выдерживают нагрузки.
10:11:47 20-01-2025
на дорогах и во дворах свежий снег, можно его топить, газ ведь не отключили пока
10:12:39 20-01-2025
Регулярность подобных новостей каждый день вызывает восхищение !
10:25:54 20-01-2025
Здравствуй, родная коммуналка! Давно от тебя вестей не было!
10:44:19 20-01-2025
А я говорила, с этого года СГК начнет свою настоящую «деятельность». В новосибирске научились, теперь делают филиалы
11:10:45 20-01-2025
Соседка (10:44:19 20-01-2025) А я говорила, с этого года СГК начнет свою настоящую «деятел... При чем здесь СГК??? Нет холодной воды - это Водоканал.