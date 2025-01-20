Без холодной воды остались жители нескольких улиц Барнаула

О сроках возобновления водоснабжения неизвестно

20 января 2025, 09:45, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600

В Барнауле несколько улиц попало под отключение холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 250 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют неполадки по адресу ул. Аносова, 2.

На время ремонта холодной воды не будет в следующих зданиях:

ул. Аносова, 8, 14а, 12, 11, 11/2, 6, 6а/1, 4, 4а, 2, 1в, 1а, 1, 3, 3а, 3б;

пр. Ленина, 120а, 120б;

ул. Северо-Западная, 5, 3а, 5а, 7а;

ул. Ярных, 89, 91, 38, 40, 83а, 86, 51, 83;

ул. Карагандинская, 13 (д/сад), 9, 13а, 1, 3, 5, 7, 6а, 6в;

ул. Ткацкая, 86а (ДЭУ), 80, 86, 78, 82а, 76, 78а, 70а, 70в;

пр. Калинина, 24, 24б/2, 37б, 45, 47, 47а, 49, 37а, 35, 37, 39, 41.

Подвоз воды для горожан организован по заявкам.