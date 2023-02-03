Без осадков и до -14. О погоде в Алтайском крае 3 февраля

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, дымка. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с

03 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -9 до -14 градусов Цельсия ожидается в Алтайском крае днём 3 февраля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в предгорьях будет теплее – от -3 до -8 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, дымка. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Возможна дымка. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.