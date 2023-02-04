Без осадков и до -2. О погоде в Алтайском крае 4 февраля

В утренние часы местами изморозь, возможен туман

04 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае днём 4 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу местами будет теплее – от -2 до -7 градусов.

Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле днём от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.