Без осадков и до +10. О погоде в Алтайском крае 22 апреля

На дорогах местами гололедица

22 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов в Алтайском крае ожидается 22 апреля. Такой прогноза даёт региональный Гидрометцентр.

Согласно ожиданиям синоптиков, день пройдёт без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.