Без осадков, но ниже +30. О погоде в Алтайском крае 17 июля
Ожидается, что день пройдет преимущественно без осадков
17 июля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Ожидается, что день пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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