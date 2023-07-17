Без осадков, но ниже +30. О погоде в Алтайском крае 17 июля

Ожидается, что день пройдет преимущественно без осадков

17 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидается, что день пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.