Без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

В краевой столице возможен небольшой снег

13 февраля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся без осадков. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков, в первой половине дня небольшой снег.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.