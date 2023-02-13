Без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 февраля
В краевой столице возможен небольшой снег
13 февраля 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся без осадков. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков, в первой половине дня небольшой снег.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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