Без перебоев. Как школьник из Барнаула стал одним из лучших радиотелеграфистов в мире

Дмитрий Перебоев — бронзовый призер чемпионата мира по уникальному спорту

17 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Барнаулец Дмитрий Перебоев на ЧМ / Фото: клуб "Радист"

Чемпионат и первенство мира по скоростной радиотелеграфии прошли с 9 по 13 октября в городе Ясмин-Хаммамет (Тунис). В турнире участвовали 130 спортсменов из 17 стран. Третье место в чемпионате до 21 года занял учащийся 8-го класса барнаульской школы № 31 Дмитрий Перебоев. Свою награду он завоевал в упражнениях "Прием радиограмм" и RUFZ XP.

Как выступил Дмитрий Перебоев?

В ходе соревнований барнаульский спортсмен принес сборной России две бронзовые медали. По итогам всех состязаний, входивших в программу, воспитанник тренера Геннадия Яковлевича Яскова занял в своей возрастной группе пятое место. Помимо двух бронзовых медалей в отдельных видах, Дмитрию должны вручить серебряную награду за командное первенство, в котором складываются набранные командой очки как на чемпионате мира, так и на первенстве.

По итогам чемпионата и первенства мира первое место заняли спортсмены из Белоруссии, на третьем командном месте – Румыния.

Что известно о барнаульском школьнике?

Дмитрий – ученик 8-го класса МБОУ СОШ № 31. Воспитанник спортивно-технического клуба "Радист". Радиотелеграфией занимается три года, но именно в 2024 году показал себя как знаковый спортсмен. Дмитрий уже занял призовые места в Кубке России в городе Санкт-Петербурге и на первенстве страны в Кирове.

Воспитанники клуба "Радист" изучают телеграфную азбуку, работают в эфире в спортивных российских и международных соревнованиях, изучают базовую радиоэлектронику.

Двери клуба открыты для всех желающих. По вопросам организации занятий обращаться к руководителю клуба Нырка Александру Владимировичу (тел. 89609426272).