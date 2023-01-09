Как выбрать лучший VPS-хостинг в России
Чтобы провести оперативный поиск самых лучших российских VPS-хостингов, существует рейтинг популярных виртуальных серверов
09 января 2023, 12:02, ИА Амител
VPS-хостинги — виртуальные выделенные серверы, которые используются для различных интернет-порталов. Такие серверы применяют для сайтов средней и высокой мощности, когда одного виртуального сервера недостаточно для их полноценного функционирования, а физический сервер использовать невыгодно.
Важная особенность каждого VPS в том, что на одном хостинге одновременно может размещаться и успешно работать огромное количество сайтов. Причём это количество интернет-ресурсов является оптимальным, чтобы все они функционировали с высокой скоростью, имели стабильную работу независимо друг от друга. Учитывая огромное количество провайдеров, предлагающих в аренду VPS, необходимо учесть сформированные рейтинги хостингов, где собраны самые популярные хостинги, ссылаясь на определённые критерии.
Как правило, рейтинги создаются с учётом следующих особенностей:
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Отзывы клиентов, которые сотрудничали раньше или продолжают до сих пор сотрудничать с провайдером.
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Оценки клиентов.
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Функционал, разнообразные возможности.
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Актуальные тарифы.
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Работа службы поддержки (выбирайте компании, что предоставляют техподдержку 24/7).
Система фильтров: быстрый поиск VPS-хостингов
В рейтингах предложено огромное количество VPS-хостингов, которые отличаются разными условиями, требованиями и возможностями. Чтобы сэкономить время и отыскать наиболее подходящее решение, можно воспользоваться системой фильтров, где перечислены основные требования и дополнительные функции.
Среди основных требований отмечают:
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Расположение сервера — определяемся со страной.
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Частота CPU — указываем частоту с пометкой «от» и «до».
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Количество ядер CPU — указываем количество с пометкой «от» и «до».
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Память (RAM) — указываем объём памяти (Гб) с пометкой «от» и «до».
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ОС — чаще всего используется Windows, Linux, FreeBSD или MacOS.
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Тип диска — это может быть SSD, HDD, SSD + HDD или NVMe.
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Объём диска (Гб) — с пометкой «от» и «до».
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Виртуализация системы.
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Панель управления.
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Наличие/отсутствие тестового периода.
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Ориентировочная стоимость подходящего тарифа — «от» и «до».
Сформированный рейтинг хостингов VPS включает в себя различные предложения от провайдеров, которые стараются заинтересовать своих клиентов и за счёт дополнительных возможностей.
Среди таких параметров отмечают:
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Наличие бесплатных SSL-сертификатов.
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Надёжная защита от DDoS-атак.
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Возможность применять VPS для любой системы CMS.
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Использование безлимитного трафика.
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Бесплатный бэкап.
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Бесплатные услуги администратора (администрирование системы).
Таким образом, удастся существенно уменьшить общее количество предложенных VPS и тем самым ускорить поиски самого популярного сервера в России.
Основные виды VPS: стандартный и облачный
Главное отличие заключается в том, что облачный сервер имеет несколько существенных ограничений, касающихся рабочих ресурсов. Обычный VPS позволяет в будущем увеличивать объём памяти, диска с помощью простого действия — сменить тариф на более подходящий.
Однако облачный VPS поможет пользователю самостоятельно распоряжаться всевозможными ресурсами, производить оперативную настройку связи по сети. По этой причине многие клиенты активно интересуются его возможностями, а значит рейтинг облачных хостингов тоже может быть полезным. Отличия между такими серверами заключается также и в условиях оплаты:
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Абонентскую плату за пользование обычным VPS необходимо вносить каждый месяц.
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Вносить плату за облачный VPS нужно по факту использованного количества часов или рабочих ресурсов.
В процессе сбоя в работе системы виртуальному серверу потребуется определённое время на восстановление всех функций, а облачный — автоматически переходит на другой сервер в кластере, не теряя драгоценного времени пользователя. В результате выбора важно сравнить все преимущества и недостатки каждого из предложенных видов, чтобы воспользоваться определённым рейтингом для самых популярных хостингов на территории России по разным параметрам.
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