Как выбрать лучший VPS-хостинг в России

Чтобы провести оперативный поиск самых лучших российских VPS-хостингов, существует рейтинг популярных виртуальных серверов

09 января 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: drobotdean / Freepik

VPS-хостинги — виртуальные выделенные серверы, которые используются для различных интернет-порталов. Такие серверы применяют для сайтов средней и высокой мощности, когда одного виртуального сервера недостаточно для их полноценного функционирования, а физический сервер использовать невыгодно.

Важная особенность каждого VPS в том, что на одном хостинге одновременно может размещаться и успешно работать огромное количество сайтов. Причём это количество интернет-ресурсов является оптимальным, чтобы все они функционировали с высокой скоростью, имели стабильную работу независимо друг от друга. Учитывая огромное количество провайдеров, предлагающих в аренду VPS, необходимо учесть сформированные рейтинги хостингов, где собраны самые популярные хостинги, ссылаясь на определённые критерии.

Как правило, рейтинги создаются с учётом следующих особенностей:

Отзывы клиентов, которые сотрудничали раньше или продолжают до сих пор сотрудничать с провайдером. Оценки клиентов. Функционал, разнообразные возможности. Актуальные тарифы. Работа службы поддержки (выбирайте компании, что предоставляют техподдержку 24/7).

Система фильтров: быстрый поиск VPS-хостингов

В рейтингах предложено огромное количество VPS-хостингов, которые отличаются разными условиями, требованиями и возможностями. Чтобы сэкономить время и отыскать наиболее подходящее решение, можно воспользоваться системой фильтров, где перечислены основные требования и дополнительные функции.

Среди основных требований отмечают:

Расположение сервера — определяемся со страной. Частота CPU — указываем частоту с пометкой «от» и «до». Количество ядер CPU — указываем количество с пометкой «от» и «до». Память (RAM) — указываем объём памяти (Гб) с пометкой «от» и «до». ОС — чаще всего используется Windows, Linux, FreeBSD или MacOS. Тип диска — это может быть SSD, HDD, SSD + HDD или NVMe. Объём диска (Гб) — с пометкой «от» и «до». Виртуализация системы. Панель управления. Наличие/отсутствие тестового периода. Ориентировочная стоимость подходящего тарифа — «от» и «до».

Сформированный рейтинг хостингов VPS включает в себя различные предложения от провайдеров, которые стараются заинтересовать своих клиентов и за счёт дополнительных возможностей.

Среди таких параметров отмечают:

Наличие бесплатных SSL-сертификатов. Надёжная защита от DDoS-атак. Возможность применять VPS для любой системы CMS. Использование безлимитного трафика. Бесплатный бэкап. Бесплатные услуги администратора (администрирование системы).

Таким образом, удастся существенно уменьшить общее количество предложенных VPS и тем самым ускорить поиски самого популярного сервера в России.

Основные виды VPS: стандартный и облачный

Главное отличие заключается в том, что облачный сервер имеет несколько существенных ограничений, касающихся рабочих ресурсов. Обычный VPS позволяет в будущем увеличивать объём памяти, диска с помощью простого действия — сменить тариф на более подходящий.

Однако облачный VPS поможет пользователю самостоятельно распоряжаться всевозможными ресурсами, производить оперативную настройку связи по сети. По этой причине многие клиенты активно интересуются его возможностями, а значит рейтинг облачных хостингов тоже может быть полезным. Отличия между такими серверами заключается также и в условиях оплаты:

Абонентскую плату за пользование обычным VPS необходимо вносить каждый месяц. Вносить плату за облачный VPS нужно по факту использованного количества часов или рабочих ресурсов.

В процессе сбоя в работе системы виртуальному серверу потребуется определённое время на восстановление всех функций, а облачный — автоматически переходит на другой сервер в кластере, не теряя драгоценного времени пользователя. В результате выбора важно сравнить все преимущества и недостатки каждого из предложенных видов, чтобы воспользоваться определённым рейтингом для самых популярных хостингов на территории России по разным параметрам.

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