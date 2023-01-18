Названы дата и место прощания с экс-руководителем "Горэлектротранса" Сергеем Семдянкиным

Коллеги его помнят настоящим профессионалом и человеком слова

18 января 2023, 16:00, ИА Амител

Прощание с бывшим руководителем "Горэлектротранса" в Барнауле Сергеем Анатольевичем Семдянкиным пройдёт в Барнауле 20 января в храме Вифлеемских младенцев-мучеников. Храм располагается по адресу: ул. Шумакова, 25а. Прощание будет проходить с 11:00 до 13:00.

Напомним, Сергей Семдянкин ушёл из жизни 17 января. Его знают многие барнаульцы. С 2000 по 2007 год он возглавлял Барнаульскую городскую телефонную станцию, затем – муниципальное предприятие "Горэлектротранс". В 2008 году Сергей Анатольевич стал депутатом городской думы Барнаула пятого созыва.

Коллеги его помнят настоящим профессионалом, человеком слова, который ценил каждого в коллективе. А для близких Сергей Анатольевич всегда оставался любящим мужем, отцом и дедушкой, настоящим другом, очень отзывчивым, искренним человеком и душой компании.