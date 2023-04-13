Без решений суда: БГЭС за три месяца отключила электроэнергию 375 должникам

Топ-5 мифов о долгах за электричество, которые не помогут при отключении

13 апреля 2023, 12:05, ИА Амител

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Барнаульская горэлектросеть за первый квартал 2023 года уведомила об отключении электроэнергии 664 своих абонента. Из них ограничения были введены лишь у 375 должников. Остальные предпочли погасить долг до введения ограничения, сообщили в пресс-службе горэлектросети. Ещё 224 абонента БГЭС оплатили электроэнергию сразу после введения ограничения. В компании подчёркивают, что о запланированном отключении энергетики информируют минимум за 30 дней. БГЭС развенчивает топ-5 мифов о долгах за электричество, которые не помогут, если ситуация с неплатежами доведена до крайних мер.

Долг слишком маленький

Для введения режима ограничения достаточно не оплатить электроэнергию в течение двух месяцев. Минимальная сумма долга в 2022 году, за которую абоненту отключили электроэнергию, составила 2 446 рублей, отмечают энергетики.

Долг устарел / закончились сроки исковой давности

Сроки исковой давности распространяются только на взыскание долгов в суде. Отключить электроэнергию могут за долги, накопленные свыше трёх лет назад. И на это не влияет состояние текущих платежей. Даже если сейчас абонент дисциплинирован, но у него есть "старые долги", энергетики имеют право применить ограничительные меры.

Я не получил уведомление об отключении лично в руки

Постановлением правительства № 354 предусмотрено семь способов уведомления абонентов о предстоящем ограничении энергоснабжения, в том числе SMS-cообщение, телефонные звонки, электронные письма, информирование в квитанциях. В обязательном порядке заказное письмо направляется абоненту курьерской службой. Неполучение уведомления не является свидетельством того, что абонента не известили о планируемом отключении. Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 165) сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним. Подпишитесь на электронные квитанции БГЭС, чтобы не пропускать важную информацию, говорят в компании.

В доме несовершеннолетние дети

Несовершеннолетние дети не являются причиной, по которой абоненту нельзя отключить в доме электричество. Ограничением не могут выступить и другие льготные категории населения. Если доходы абонента не позволяют своевременно оплачивать коммунальные платежи, советуем обратиться в органы социальной защиты для оформления субсидии.

На долг нет решения суда

Законодательством не предусмотрена обязанность ресурсоснабжающей компании (Барнаульской горэлектросети) перед введением режима ограничения доказывать наличие долга в суде. Достаточным основанием считается непоступление платежей от абонента в течение двух месяцев.