Без решений суда: БГЭС за три месяца отключила электроэнергию 375 должникам
Топ-5 мифов о долгах за электричество, которые не помогут при отключении
13 апреля 2023, 12:05, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть за первый квартал 2023 года уведомила об отключении электроэнергии 664 своих абонента. Из них ограничения были введены лишь у 375 должников. Остальные предпочли погасить долг до введения ограничения, сообщили в пресс-службе горэлектросети. Ещё 224 абонента БГЭС оплатили электроэнергию сразу после введения ограничения. В компании подчёркивают, что о запланированном отключении энергетики информируют минимум за 30 дней. БГЭС развенчивает топ-5 мифов о долгах за электричество, которые не помогут, если ситуация с неплатежами доведена до крайних мер.
Долг слишком маленький
Для введения режима ограничения достаточно не оплатить электроэнергию в течение двух месяцев. Минимальная сумма долга в 2022 году, за которую абоненту отключили электроэнергию, составила 2 446 рублей, отмечают энергетики.
Долг устарел / закончились сроки исковой давности
Сроки исковой давности распространяются только на взыскание долгов в суде. Отключить электроэнергию могут за долги, накопленные свыше трёх лет назад. И на это не влияет состояние текущих платежей. Даже если сейчас абонент дисциплинирован, но у него есть "старые долги", энергетики имеют право применить ограничительные меры.
Я не получил уведомление об отключении лично в руки
Постановлением правительства № 354 предусмотрено семь способов уведомления абонентов о предстоящем ограничении энергоснабжения, в том числе SMS-cообщение, телефонные звонки, электронные письма, информирование в квитанциях. В обязательном порядке заказное письмо направляется абоненту курьерской службой. Неполучение уведомления не является свидетельством того, что абонента не известили о планируемом отключении. Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 165) сообщение считается доставленным, если оно поступило лицу, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним. Подпишитесь на электронные квитанции БГЭС, чтобы не пропускать важную информацию, говорят в компании.
В доме несовершеннолетние дети
Несовершеннолетние дети не являются причиной, по которой абоненту нельзя отключить в доме электричество. Ограничением не могут выступить и другие льготные категории населения. Если доходы абонента не позволяют своевременно оплачивать коммунальные платежи, советуем обратиться в органы социальной защиты для оформления субсидии.
На долг нет решения суда
Законодательством не предусмотрена обязанность ресурсоснабжающей компании (Барнаульской горэлектросети) перед введением режима ограничения доказывать наличие долга в суде. Достаточным основанием считается непоступление платежей от абонента в течение двух месяцев.
13:52:11 13-04-2023
А толку? Соседу отключили свет 5 лет назад. И что? Подключился самовольно. Жаловались в БГЭС, они пару раз приезжали составляли акт, а потом сказали: мы не можем каждый месяц приезжать к вам. Его уже и избивали, а толку - ноль. Сосед живет, свет горит, БГЭС бездействует.
14:07:35 13-04-2023
Гость (13:52:11 13-04-2023) А толку? Соседу отключили свет 5 лет назад. И что? Подключил... А что с ним горсеть сделает? надо в полицию обращаться