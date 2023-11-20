Без штормов. О погоде в Алтайском крае 20 ноября
В регионе заметно похолодает, но ураганного ветра не будет
20 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае после ураганного дня наступает затишье и похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха по региону составит от -2 до -7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, местами гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах сильная гололедица.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
06:10:29 20-11-2023
Похолодает то понарошку. Да и снега нет.