Без штормов. О погоде в Алтайском крае 20 ноября

В регионе заметно похолодает, но ураганного ветра не будет

20 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае после ураганного дня наступает затишье и похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит от -2 до -7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, местами гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с.