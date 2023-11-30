Салон "Эксклюзив" использует деликатную запатентованную систему прокалывания ушей

30 ноября 2023, 10:14, ИА Амител erid: LjN8KbGTP

Пирсинг носа / Фото: салон "Эксклюзив"

Еще с давних времен женщины стремились украсить себя разными подручными средствами. Современные представительницы прекрасного пола имеют гораздо больше возможностей для самовыражения. Им доступна не только стильная одежда, но и разнообразные бьюти-услуги, которые предлагают современные салоны красоты. Одним из таких мест является центр внешности и косметологии "Эксклюзив". Здесь клиентки могут не только поменять прическу и позагорать, но и сделать классический прокол ушей или более экзотический – пирсинг.

Мир красоты и стиля

Салон "Эксклюзив" предлагает множество услуг для юных и взрослых красавиц. Одной из самых популярных является пирсинг. Опытные специалисты выполняют прокол различных частей тела, включая нос, бровь, пупок, губы, уши, язык, ямочки на щеках и другие.

Например, прокол мочек ушей здесь можно сделать с использованием двух технологий:

пистолета "Стадекс";

системы прокола Inverness*.

Inverness – безопасная и предпочтительная система прокола мочек ушей. Она хорошо подходит для девочек, поскольку игла во время процедуры закрыта от глаз ребенка. Прокол проходит без щелчка, а значит, без слез и испуга. А уникальный запатентованный замочек сережек не колет и не травмирует нежную шейку ребенка, что обеспечивает ему спокойный сон.

Девчонкам за смелость здесь даже дарят грамоты. А еще предлагают большой выбор сережек и украшения для пирсинга. Любая сможет найти то, что сделает ее более яркой и привлекательной.

Салон "Эксклюзив" заботится о своих клиентах, а потому процедуру пирсинга проводят специалисты с медицинским образованием.

Быстро, удобно, круглосуточно

Для быстрой и комфортной записи онлайн салон "Эксклюзив" создал одноименное приложение, которое можно скачать в App Store*, Google Play*, RuStore*. В приложении также можно просматривать работы специалистов центра.

А еще в салоне действует программа лояльности, позволяющая копить баллы и использовать их для оплаты услуг.

Ответы на вопросы о том, можно ли проколоть нос пистолетом, обезболивают ли прокол, сколько времени заживает хрящ и другие, смотрите тут.

Центр внешности и косметологии "Эксклюзив"

Адрес в Барнауле: Попова, 194 , ​1 этаж​;

Адрес в Алейске: пер. Ульяновский, 86.

Тел.: +7 (3852) 286-848 ; +7-961-235-37-63

Сайт*Inverness ("Инвернесс"); App Store ("Апп Стор"); Google Play ("Гугл плей"); RuStore ("Ру стор").

ИП Бродникова Ю. М.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста