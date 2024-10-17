Без стресса. Как самостоятельно отремонтировать жилье и где купить все необходимое?

Создайте интерьер своей мечты с ТВК "Гранд Арена"

17 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KQasW

Ремонт. Отделка / Фото сгенерировано искусственным интеллектом

После покупки жилья, как правило, нужен ремонт. Если делать его самостоятельно, важно соблюдать последовательность работ, чтобы избежать дополнительных затрат. Рассмотрим, как сделать его быстро и качественно. А товары для ремонта и отделки можно купить в ТВК "Гранд Арена".

Планирование

Прежде чем приступить к ремонту, тщательно его спланируйте:

определите бюджет – четко просчитайте расходы на каждый этап, учитывая непредвиденные ситуации;

– четко просчитайте расходы на каждый этап, учитывая непредвиденные ситуации; составьте детальный план – для каждого помещения укажите виды работ и необходимые материалы;

– для каждого помещения укажите виды работ и необходимые материалы; закажите профессиональный дизайн-проект – при капремонте обратитесь к специалистам для разработки дизайн-проекта и инженерных схем (электрика, сантехника, вентиляция).

Черновые работы

Этот этап подразумевает:

демонтаж – удаление старых покрытий (обои, плитка, напольные покрытия);

– удаление старых покрытий (обои, плитка, напольные покрытия); монтаж перегородок – установка новых стен и перегородок, если планируется перепланировка;

– установка новых стен и перегородок, если планируется перепланировка; выравнивание стен и потолков – для создания ровной поверхности под чистовую отделку;

– для создания ровной поверхности под чистовую отделку; замена коммуникаций – установка новой электропроводки, труб, отопительных систем.

Все инженерные работы должны быть выполнены до начала чистовой отделки, чтобы избежать повреждения уже готовых поверхностей.

Чистовая отделка

После завершения черновых работ переходите к чистовой отделке:

шпатлевка стен – создание идеально ровной поверхности для покраски или поклейки обоев;

– создание идеально ровной поверхности для покраски или поклейки обоев; укладка напольных покрытий – выбор материала (ламинат, плитка, паркет) зависит от ваших предпочтений и функциональности помещения;

– выбор материала (ламинат, плитка, паркет) зависит от ваших предпочтений и функциональности помещения; окрашивание или оклейка стен – придание стенам желаемого цвета и текстуры;

– придание стенам желаемого цвета и текстуры; потолочные работы – установка натяжного потолка или его покраска.

Монтаж

После основной отделки остается внести финальные штрихи:

установка дверей – межкомнатные двери монтируют после укладки напольного покрытия;

– межкомнатные двери монтируют после укладки напольного покрытия; оконные откосы – завершают этап отделки оконных проемов;

– завершают этап отделки оконных проемов; монтаж осветительных приборов, розеток и выключателей – подключение бытовой техники и сантехники.

Уборка и обустройство

В завершении ремонта проведите генеральную уборку и займитесь обустройством интерьера. Продумайте расположение мебели, текстиля, декоративных элементов, чтобы создать уютную атмосферу. Все необходимое для комфорта и финальной отделки можно купить в ТВК "Гранд Арена".

Место, где можно все купить

ТВК "Гранд Арена" – мебель, интерьер, ремонт. Это несколько тысяч квадратных метров, где можно купить все необходимое для чистовой отделки: обои, декоративную штукатурку, керамогранит и керамическую плитку, все виды напольных покрытий, свет, мебель мягкую и корпусную, сантехнику и многое другое.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, ул. Павловский тракт, 180

Сайт

ООО "Неаполь"

Реклама