Без стресса. Как самостоятельно отремонтировать жилье и где купить все необходимое?
Создайте интерьер своей мечты с ТВК "Гранд Арена"
17 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KQasW
После покупки жилья, как правило, нужен ремонт. Если делать его самостоятельно, важно соблюдать последовательность работ, чтобы избежать дополнительных затрат. Рассмотрим, как сделать его быстро и качественно. А товары для ремонта и отделки можно купить в ТВК "Гранд Арена".
Планирование
Прежде чем приступить к ремонту, тщательно его спланируйте:
- определите бюджет – четко просчитайте расходы на каждый этап, учитывая непредвиденные ситуации;
- составьте детальный план – для каждого помещения укажите виды работ и необходимые материалы;
- закажите профессиональный дизайн-проект – при капремонте обратитесь к специалистам для разработки дизайн-проекта и инженерных схем (электрика, сантехника, вентиляция).
Черновые работы
Этот этап подразумевает:
- демонтаж – удаление старых покрытий (обои, плитка, напольные покрытия);
- монтаж перегородок – установка новых стен и перегородок, если планируется перепланировка;
- выравнивание стен и потолков – для создания ровной поверхности под чистовую отделку;
- замена коммуникаций – установка новой электропроводки, труб, отопительных систем.
Все инженерные работы должны быть выполнены до начала чистовой отделки, чтобы избежать повреждения уже готовых поверхностей.
Чистовая отделка
После завершения черновых работ переходите к чистовой отделке:
- шпатлевка стен – создание идеально ровной поверхности для покраски или поклейки обоев;
- укладка напольных покрытий – выбор материала (ламинат, плитка, паркет) зависит от ваших предпочтений и функциональности помещения;
- окрашивание или оклейка стен – придание стенам желаемого цвета и текстуры;
- потолочные работы – установка натяжного потолка или его покраска.
Монтаж
После основной отделки остается внести финальные штрихи:
- установка дверей – межкомнатные двери монтируют после укладки напольного покрытия;
- оконные откосы – завершают этап отделки оконных проемов;
- монтаж осветительных приборов, розеток и выключателей – подключение бытовой техники и сантехники.
Уборка и обустройство
В завершении ремонта проведите генеральную уборку и займитесь обустройством интерьера. Продумайте расположение мебели, текстиля, декоративных элементов, чтобы создать уютную атмосферу. Все необходимое для комфорта и финальной отделки можно купить в ТВК "Гранд Арена".
Место, где можно все купить
ТВК "Гранд Арена" – мебель, интерьер, ремонт. Это несколько тысяч квадратных метров, где можно купить все необходимое для чистовой отделки: обои, декоративную штукатурку, керамогранит и керамическую плитку, все виды напольных покрытий, свет, мебель мягкую и корпусную, сантехнику и многое другое.
ТВК "Гранд Арена"
Адрес: Барнаул, ул. Павловский тракт, 180
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