Без света, воды и врачей. Сельчане Немецкого района обратились за помощью к депутату

Евгения Боровикова услышала проблемы жителей и готова бороться за их решение

03 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Евгения Боровикова на приеме граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

29 и 30 ноября депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Евгения Боровикова провела приемы граждан в селах Дегтярка, Полевое, Протасово, Орлово, Кусак и Гришковка. Помощь в работе ей оказывал юрист регионального отделения группы "Справедливая Россия – За правду" Юрий Майер. Среди основных жалоб – недостаточная компенсация за уголь, нехватка медицинских специалистов, перебои с электричеством, плохое качество воды и неудобный график работы местного офиса банка.

В селе Полевое пенсионер пожаловался на слишком низкую компенсацию за покупку угля. По его словам, из потраченных на закуп топлива 27 500 рублей ему обещают вернуть всего около 85 рублей за тонну. Он также сообщил, что не получает полагающихся льгот будучи ветераном труда.

В селе Кусак жители страдают от грязной воды с неприятным запахом, вызывающей, по словам заявителей, кожные высыпания. Также здесь остро ощущают нехватку врачей. Жительница села рассказала, что не может пройти медико-социальную экспертизу из-за отсутствия узких специалистов, к которым ее направляет терапевт. При этом к работе самого терапевта у нее претензий нет.

Евгения Боровикова и Юрий Майер на приеме граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Жители Дегтярки рассказали о частных перебоях электроэнергии. После скачка напряжения бытовая техника выходит из строя, что доставляет массу неудобств и требует значительных затрат на ремонт.

А сельчане из Протасово на прием пришли сразу с рядом проблем. Одной из них стала разрушенная дорога на участке Полевое – Гальбштадт, из-за которой автомобили быстро приходят в негодность. Также жители рассказали о плачевном состоянии местного Дома культуры, нуждающегося в срочном ремонте. Еще одна жалоба касалась офиса банка, который работает лишь раз в неделю, что затрудняет получение пенсий, выплат и оплату счетов. Сельчане просят увеличить график хотя бы до двух дней в неделю.

Евгения Боровикова на приеме граждан / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Жители Гришковки интересуются сроками газификации. Пока их дома по-прежнему остаются без газа. Сельчане надеются, что можно как-то ускорить этот процесс.

Помимо общих проблем, местные жители поднимали частные вопросы. Все обращения зафиксировали. Евгения Боровикова готовит поручения в соответствующие ведомства, чтобы добиться решения проблем.