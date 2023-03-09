Самой популярной игрушке в мире исполняется 64 года

09 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: barbiemedia.com

9 марта 1959 года в продажу вышла первая кукла Барби. На выставке в Нью-Йорке она продавалась за 3 доллара. Игрушка произвела настоящий фурор. Её создатель – Рут Хэндлер. Она решила сделать для своей дочери что-то взрослее пупса, чтобы можно было играть в настоящие дочки-матери.

С тех пор фирма Mattel выпустила тысячи разных Барби. Но времена, когда Барби была исключительно длинноногой, светловолосой девушкой, остались в прошлом. Теперь эти куклы выпускаются разной расы и гендера, разного телосложения, с разными физическими особенностями, а также по мотивам фильмов и в честь знаменитостей. Кроме этого, бренд создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.













































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