НОВОСТИКультура

Без волос, с протезом и размера plus size. Самые необычные Барби, которые выпускались

Самой популярной игрушке в мире исполняется 64 года

09 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: barbiemedia.com
Фото: barbiemedia.com

9 марта 1959 года в продажу вышла первая кукла Барби. На выставке в Нью-Йорке она продавалась за 3 доллара. Игрушка произвела настоящий фурор. Её создатель – Рут Хэндлер. Она решила сделать для своей дочери что-то взрослее пупса, чтобы можно было играть в настоящие дочки-матери. 

С тех пор фирма Mattel выпустила тысячи разных Барби. Но времена, когда Барби была исключительно длинноногой, светловолосой девушкой, остались в прошлом. Теперь эти куклы выпускаются разной расы и гендера, разного телосложения, с разными физическими особенностями, а также по мотивам фильмов и в честь знаменитостей. Кроме этого, бренд создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной.

Фото: barbiemedia.com

Самые необычные Барби в нашей подборке.

Быть куклой: самые знаменитые живые Барби

Ко дню рождения культовой игрушки
НОВОСТИ

Комментарии 4

  • К сожалению, Запад (т.н. глобалисты) нас все еще "делает" на таких информационных уровнях, о которых большинство россиян даже не подозревает. Причем программирование мировоззрения начинается с самого раннего возраста, что даёт долговременный и устойчивый эффект во взрослом возрасте.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Где +сайз?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, именно так. И шарообразность вдалбливается.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нам в советском нашем детстве не хватало подобных кукол. Были только пупсы, да крупные куклы неопределенного возраста с волосами в виде химической завивки. А кукол поменьше, размера Барби не встретишь.
    09 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров