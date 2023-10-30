Бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов нашли волонтеры

Возникли проблемы с помещением пса в стационар – там просто нет таких больших боксов

30 октября 2023, 11:00, ИА Амител









Разжиревшая собака / Фото: vk.com/bfsostradanie

В Нижнем Новгороде волонтеры обнаружили бездомную собаку, у которой серьезные проблемы со здоровьем, сообщает приют для животных "Сострадание НН" на своей странице во "ВКонтакте".

Собаку назвали Кругетс. Его вес почти 100 килограммов, поэтому он практически не ходит – встает на лапы с болью.

"Провести полноценный осмотр невозможно. Кроме того, возникли проблемы с помещением пса в стационар – в госпитале просто нет таких больших боксов. Крайняя степень ожирения наносит вред всему организму", – говорится в сообщении.

Зоозащитники отметили, что все суставы и связки терпят колоссальную нагрузку, уже есть изменения. Необходима рентгенография, но для этого собака должна похудеть хотя бы до 50 килограммов, иначе лучи просто "не пробьют".