Бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов нашли волонтеры
Возникли проблемы с помещением пса в стационар – там просто нет таких больших боксов
30 октября 2023, 11:00, ИА Амител
В Нижнем Новгороде волонтеры обнаружили бездомную собаку, у которой серьезные проблемы со здоровьем, сообщает приют для животных "Сострадание НН" на своей странице во "ВКонтакте".
Собаку назвали Кругетс. Его вес почти 100 килограммов, поэтому он практически не ходит – встает на лапы с болью.
"Провести полноценный осмотр невозможно. Кроме того, возникли проблемы с помещением пса в стационар – в госпитале просто нет таких больших боксов. Крайняя степень ожирения наносит вред всему организму", – говорится в сообщении.
Зоозащитники отметили, что все суставы и связки терпят колоссальную нагрузку, уже есть изменения. Необходима рентгенография, но для этого собака должна похудеть хотя бы до 50 килограммов, иначе лучи просто "не пробьют".
11:21:52 30-10-2023
Неужто в Нижнем нет ни одного корейца?
11:58:27 30-10-2023
там боксы мод шпицев все? не настолько и большой пес
14:16:55 30-10-2023
Бедный жирдяйчик..