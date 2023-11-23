Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском

По словам главы региона, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты

23 ноября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией в среду, 22 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что попытку удалось пресечь.

"К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", – написал он.По его словам, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты, которые пытаются въехать в Финляндию. Чибис отметил, что главной задачей является поддержание правопорядка на территории Мурманской области, невзирая на провокационные действия Финляндии.