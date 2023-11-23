Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском
По словам главы региона, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты
23 ноября 2023, 21:00, ИА Амител
Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией в среду, 22 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что попытку удалось пресечь.
"К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", – написал он.По его словам, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты, которые пытаются въехать в Финляндию. Чибис отметил, что главной задачей является поддержание правопорядка на территории Мурманской области, невзирая на провокационные действия Финляндии.
21:31:53 23-11-2023
Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финляндию. )))
12:22:51 24-11-2023
Гость (21:31:53 23-11-2023) Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финлянд... ближневосточный народ? да, а куда им деваться-то...
13:20:42 24-11-2023
Гость (21:31:53 23-11-2023) Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финлянд... Вы понимаете, что такое транзитные беженцы? Почитайте где-нибудь.
22:10:17 23-11-2023
Ну и новость!? Кто? куда убегал? Или наоборот к нам бежал? А вот главная задача - порядок на территории региона и все тут!...
22:15:09 23-11-2023
Кто такие транзитные мигранты? Что они делают на нашей территории? Почему их до сих пор не отправили на фронт?
07:23:25 24-11-2023
Это обычные африканцы и азиаты, пробирающиеся в Европу. Они в Россию въезжают на законных основаниях, у ФМС нет повода не пустить их в нашу страну. Далее они хотят пересечь границу и остаться в ЕС, жить на вэлфер, полагающийся в ЕС беженцам.
07:29:55 24-11-2023
Ничего не понял, но очень интересно. В Финляндию хотят переехать жить, наши что ли? Пустите их, фины же не против.
13:23:00 24-11-2023
Гость (07:29:55 24-11-2023) Ничего не понял, но очень интересно. В Финляндию хотят перее... Не наши, беженцы из проблемных стран (Сирия, Палестина и т.п.). Транзитные беженцы - которые используют нашу страну как промежуточный пункт для дальнейшего передвижения.
08:31:33 24-11-2023
Обеспечьте их катапультой для преодоления границы !
08:44:39 24-11-2023
так туда или оттуда?
11:11:58 24-11-2023
И чего им в России не нравится? Оставались бы. Здесь так хорошо.
13:26:40 24-11-2023
Гость (11:11:58 24-11-2023) И чего им в России не нравится? Оставались бы. Здесь так хор... Здесь холодно и не развита социальная поддержка беженцев. Когда последние могут спокойно жить на пособия и не работать.
11:18:39 24-11-2023
невзирая на провокационные действия Финляндии.(c) А Финляндия что провокационное делает? не пускает?