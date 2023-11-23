НОВОСТИПроисшествия

Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском

По словам главы региона, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты

23 ноября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией в среду, 22 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что попытку удалось пресечь.

"К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", – написал он.По его словам, сейчас в Кандалакшском районе находятся "транзитные" мигранты, которые пытаются въехать в Финляндию. Чибис отметил, что главной задачей является поддержание правопорядка на территории Мурманской области, невзирая на провокационные действия Финляндии.

Происшествия

Комментарии 13

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Гость

21:31:53 23-11-2023

Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финляндию. )))

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Элен без ребят

12:22:51 24-11-2023

Гость (21:31:53 23-11-2023) Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финлянд... ближневосточный народ? да, а куда им деваться-то...

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Гость

13:20:42 24-11-2023

Гость (21:31:53 23-11-2023) Народ пытается использовать последний шанс сбежать в Финлянд... Вы понимаете, что такое транзитные беженцы? Почитайте где-нибудь.

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Гость

22:10:17 23-11-2023

Ну и новость!? Кто? куда убегал? Или наоборот к нам бежал? А вот главная задача - порядок на территории региона и все тут!...

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Гость

22:15:09 23-11-2023

Кто такие транзитные мигранты? Что они делают на нашей территории? Почему их до сих пор не отправили на фронт?

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Гость

07:23:25 24-11-2023

Это обычные африканцы и азиаты, пробирающиеся в Европу. Они в Россию въезжают на законных основаниях, у ФМС нет повода не пустить их в нашу страну. Далее они хотят пересечь границу и остаться в ЕС, жить на вэлфер, полагающийся в ЕС беженцам.

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Гость

07:29:55 24-11-2023

Ничего не понял, но очень интересно. В Финляндию хотят переехать жить, наши что ли? Пустите их, фины же не против.

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Гость

13:23:00 24-11-2023

Гость (07:29:55 24-11-2023) Ничего не понял, но очень интересно. В Финляндию хотят перее... Не наши, беженцы из проблемных стран (Сирия, Палестина и т.п.). Транзитные беженцы - которые используют нашу страну как промежуточный пункт для дальнейшего передвижения.

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Человек

08:31:33 24-11-2023

Обеспечьте их катапультой для преодоления границы !

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Гость

08:44:39 24-11-2023

так туда или оттуда?

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Гость

11:11:58 24-11-2023

И чего им в России не нравится? Оставались бы. Здесь так хорошо.

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Гость

13:26:40 24-11-2023

Гость (11:11:58 24-11-2023) И чего им в России не нравится? Оставались бы. Здесь так хор... Здесь холодно и не развита социальная поддержка беженцев. Когда последние могут спокойно жить на пособия и не работать.

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Гость

11:18:39 24-11-2023

невзирая на провокационные действия Финляндии.(c) А Финляндия что провокационное делает? не пускает?

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