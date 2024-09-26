Безлюдные территории России предложили застроить сетью из тысячи биоэкопоселений
Поселение рассчитано на 400-1000 человек, оно должно само обеспечивать себя продовольствием и энергией
26 сентября 2024, 13:10, ИА Амител
Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов предложил на незаселенных территориях России построить сеть из тысячи современных биоэкопоселений, в которых будут использоваться современные технологии, сообщает РИА Новости.
Василов отметил, что в России фактически не заселено две трети территории. И это не только проблема Зауралья, но и на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. Однако увеличить численность населения можно с помощью биотехнологий и биоэкономики, чтобы в новых поселках обеспечить высокое качество жизни.
"Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой", – отметил ученый.
Василов уверен, что создание высокотехнологичных биоэкопоселений решает задачи встраивания человека в биосферу.
"Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну", – подчеркнул ученый.
Согласно презентации Василова, биоэкопоселение рассчитано на 400-1000 человек, оно должно в значительной мере обеспечивать себя продовольствием, электро- и теплоэнергией, а также самостоятельно утилизировать свои отходы с применением природоподобных технологий.
Такие поселения предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тыс. кв. километров. Всего, по мнению Василова, целесообразно создание сети из одной тысячи таких пунктов.
13:19:09 26-09-2024
вы, главное, подальше от мкад живите, и ведите себя тише.
13:27:27 26-09-2024
они представляют себе картину как многодетные крестьяне радостно скачут по лужайке с коровками и водят хороводы, обеспечивают себя всем сами, ничего им не нужно, ни электричество, ни газ, ни продовольствие, только знай уведомления в госуслугах им отправляй когда понадобятся
13:31:33 26-09-2024
Осень.... Что то стало слишком много московских инициатив. Я так понимаю данный господин выделенные под это деньги пилить со товарищами и собирается
13:32:45 26-09-2024
и перевезти туда всех депутатов
13:41:44 26-09-2024
Ну что ж вполне реалистично
13:47:40 26-09-2024
Там другое прекрасно) Россиян предполагается туда "вывозить", ну и да, дорог, судя по вот этому -
"использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт" строить не предполагается, а лечение и обучение вообще не рассматриваются. Как-то в статье самую мякотку упустили процитировать.
14:14:08 26-09-2024
передайте ученому, что то, что он предлагает на Руси уже несколько веков называют деревней))
14:45:55 26-09-2024
А разве деревни в Российской глубинке, не являются такими "экопоселениями" находящимися на полном самообеспечении ?
15:04:32 26-09-2024
Гость (14:45:55 26-09-2024) А разве деревни в Российской глубинке, не являются такими "э... нет. мощный ученый... придумал деревни и назвал их экохекобиотека)), ну мощь ученого очевидна
15:41:48 26-09-2024
Гость (15:04:32 26-09-2024) нет. мощный ученый... придумал деревни и назвал их экохекоби... "Товарищи ученые! Доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях!
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях. " (с)
15:04:56 26-09-2024
Гость (14:45:55 26-09-2024) А разве деревни в Российской глубинке, не являются такими "э... Если в городе выключат электричество, что через пару дней он станет непригодным для жизни, т.к. встанет вообще все - от водоснабжения до лифтов, отопления и канализации. В деревне вода в колодце (или ручной колонке), печка на дровах своя, сортир во дворе, а без электричества можно обойтись.
Просто зачем эти ученые придумывают идеи о возвращении людей на 100 лет назад, в деревни без цивилизации? Непонятно.
15:43:51 26-09-2024
Гость (15:04:56 26-09-2024) Если в городе выключат электричество, что через пару дней он... Переименуют деревни в экопоселения, на том и успокоятся.
14:58:14 26-09-2024
идея заключается в том чтобы для общин людей желающих жить на природе изготавливать серийно государством мини АЭС. Некий герметичный одностержневой реактор закапывается на выбранном диком месте. Рядом с водным путем который и становится транспортным. Далее реактор начинает подавать электроэнергию. Ставится забор воды или скважина
Дальше приходит община и начинает строить поселок. Ставит спутниковую связь
реактор, насосы, и связь делает государство остальное -община. Община сеет хлеб или выращивает например коров и сдает продукцию по фиксированным ценам итд итп
15:07:18 26-09-2024
умныйй (14:58:14 26-09-2024) идея заключается в том чтобы для общин людей желающих жить н... Ну идее этой много веков уже, деревней зовется эта идея))
15:11:05 26-09-2024
умныйй (14:58:14 26-09-2024) идея заключается в том чтобы для общин людей желающих жить н... а зачем на картинке ветряки? и все крышы в солнечных панельках?
вот как-бы намек что совсем не по вашему сценарию.
15:20:15 26-09-2024
умныйй (14:58:14 26-09-2024) идея заключается в том чтобы для общин людей желающих жить н... Потемкинские деревни ?
16:12:55 26-09-2024
О чем он вообще, у нас дальше центра строить ничего не хотят так как проводить коммуникации слишком дорого, лучше впихнуть дом на уже построенные коммуникации.
16:19:03 26-09-2024
А строить и жить я так понимаю предложат незаменимым иностранным специалистам!? Из ближнего и чуть подальше зарубежья...!?
16:26:13 26-09-2024
Шойгу еще совсем недавно предлагал строить города-миллионники.
что-то пошло не так, и курчатовцы предлагают строить миллион деревней.
разброд и шатания в вопросе наблюдаю я.
17:22:31 26-09-2024
Многодетных туды выселить! С Депутатами.
19:21:21 26-09-2024
Гость (17:22:31 26-09-2024) Многодетных туды выселить! С Депутатами. ... Где это ты видел что бы у нас хоть одна семья была с множеством депутатиков!?...
17:51:36 26-09-2024
Мрак!
21:55:11 26-09-2024
Один вопросик, 400 чел если деревня с нормальной ориентацией, то там женщины и дети будут? или детей отдельно, стариков отдельно в экоинтернаты поселить??))
08:08:01 27-09-2024
Про Ньювасюки писали уже?)))
Вы построенные до ума доведите, строители...
11:59:58 27-09-2024
умныйй (14:58:14 26-09-2024) идея заключается в том чтобы для общин людей желающих жить н... Мусор не могут убрать, всё им дорого, деревни восстановить и всё эко
15:01:52 27-09-2024
Не готовы мы к такому ещё лет 100
11:08:11 30-09-2024
Идеальное поселение для предпенсионного возраста, можно с 60 туда отправлять и женщин с 55, чтобы там на самообеспечении доживали до пенсии.
По такой идее можно пенсии вообще отменить, отправляй в такие поселения на самообеспечение и пенсию платить ненадо