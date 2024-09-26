Безлюдные территории России предложили застроить сетью из тысячи биоэкопоселений

Поселение рассчитано на 400-1000 человек, оно должно само обеспечивать себя продовольствием и энергией

26 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Колония людей / Изображение создано с помощью нейросети DALL-E

Президент Общества биотехнологов России Раиф Василов предложил на незаселенных территориях России построить сеть из тысячи современных биоэкопоселений, в которых будут использоваться современные технологии, сообщает РИА Новости.

Василов отметил, что в России фактически не заселено две трети территории. И это не только проблема Зауралья, но и на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. Однако увеличить численность населения можно с помощью биотехнологий и биоэкономики, чтобы в новых поселках обеспечить высокое качество жизни.

"Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой", – отметил ученый.

Василов уверен, что создание высокотехнологичных биоэкопоселений решает задачи встраивания человека в биосферу.

"Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну", – подчеркнул ученый.

Согласно презентации Василова, биоэкопоселение рассчитано на 400-1000 человек, оно должно в значительной мере обеспечивать себя продовольствием, электро- и теплоэнергией, а также самостоятельно утилизировать свои отходы с применением природоподобных технологий.

Такие поселения предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тыс. кв. километров. Всего, по мнению Василова, целесообразно создание сети из одной тысячи таких пунктов.