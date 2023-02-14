Безопасность детей и спокойствие родителей: что за умные часы выпустил "Ростелеком"

Девайс даёт возможность определять местонахождение детей и фильтрует контент

14 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Ростелеком"

Компании "Ростелеком", VK и ELARI представили совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умный набор опций, включая детский мессенджер KidGram, от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink "Ростелекома".

Большинство детских смарт-часов позволяет родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребёнка. А ELARI 4G Wink также пришлёт предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы). Также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий только в детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink "Ростелекома" (доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки), слушать детскую музыку или аудиокниги. При покупке часов юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трёхмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтверждёнными номерами. Если ребёнку позвонят с незнакомого номера, такой звонок будет заблокирован. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться с подрастающим поколением полезным контентом из Telegram и при этом контролировать общение и выбор каналов. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через специальное родительское приложение.

Участники проекта – компании "Ростелеком" и VK – учредители Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует его целям – созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов уже стартовали на сайте "Ростелекома" . Также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, "СберМегаМаркет" и "Яндекс Маркет").

ПАО "Ростелеком"

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