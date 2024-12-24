Безрукая американка, которую мать бросила в сибирском роддоме, победила рак

24-летней Инге Петри удалось избавиться от злокачественного новообразования

24 декабря 2024, 13:55, ИА Амител

Инга Петри / Фото: "КП-Новосибирск"

24-летняя Инга Петри победила онкологическое заболевание. Как сообщает "КП-Новосибирск", девушке без рук, которую мать оставила в сибирском роддоме, удалось вылечить рак молочной железы III стадии.

Инга родилась в 2000 году в Новосибирске с "аплазией верхних конечностей" – у нее не сформировались руки. Мать решила отказаться от новорожденной, и девочка два с половиной года провела в доме ребенка. Воспитательница учреждения Лариса помогала Инге учиться жизни: ходить, держать ногами нужные вещи.

"Инга лежала одна в отдельном боксе, и у меня сердце каждый раз щемило – почему ребенка не переводят в группу, не социализируют. Она же была нормальная по интеллектуальному развитию, у нее сохранный мозг. Только ручек нет. Я поговорила с неврологом, спросила, почему ребенок не развивается? Врач ответил: "Я не вижу в ней перспективы". Но я видела", – рассказывала женщина.

Однажды в дом ребенка приехала русская эмигрантка Ирина, которую Лариса убедила помочь найти Инге родителей. Так девочка оказалась в приемной семье американцев по фамилии Петри.

Лариса продолжала общаться с кураторами девочки, а после следила за ней в социальных сетях. Однако в один момент Инга рассказала, что у нее диагностировали рак.

"Мне пришлось отложить в сторону многие свои личные цели, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и выздоровлении. В этом отношении мне пришлось закончить одну главу своей жизни и начать новую. Главу, в которой не важно, кем я была раньше или к чему я стремилась. Теперь я тот человек, который фокусируется на борьбе с раком", – признавалась тогда журналистам Инга.

Благодаря своему настрою Петри удалось победить болезнь, заявив, что этот пункт в ее "резюме" будет "звучать хорошо". Воспитательница Лариса очень ждала этой новости и искреннее рада за свою бывшую подопечную.