И как его получить?

28 марта 2025, 16:25, ИА Амител erid: 2W5zFHjA1TN

Объединенные Арабские Эмираты / Фото: diana.grytsku on Freepik

Emirates ID ("Эмирейтс АйДи") – это удостоверение личности, обязательное для всех граждан и резидентов ОАЭ. Документ выдает Федеральное управление по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и содержит биометрические данные владельца, включая отпечатки пальцев и фотографию. Он играет ключевую роль в административных, финансовых и юридических процессах, а также является одним из основных элементов безопасности и идентификации в стране.

Основные функции Emirates ID

Emirates ID обеспечивает:

Идентификацию личности . Emirates ID заменяет паспорт в большинстве случаев внутри страны и используется для подтверждения личности в государственных учреждениях, банках и других организациях.

. Emirates ID заменяет паспорт в большинстве случаев внутри страны и используется для подтверждения личности в государственных учреждениях, банках и других организациях. Доступ к государственным услугам . Документ необходим для регистрации в больницах, оформления водительского удостоверения, подписки на коммунальные услуги и других взаимодействий с госструктурами.

. Документ необходим для регистрации в больницах, оформления водительского удостоверения, подписки на коммунальные услуги и других взаимодействий с госструктурами. Банковские операции . Для открытия счета в банке, получения кредита или оформления мобильного номера требуется Emirates ID.

. Для открытия счета в банке, получения кредита или оформления мобильного номера требуется Emirates ID. Рабочие и визовые вопросы . Он необходим при получении резидентской визы, обновлении трудового контракта и других официальных процедурах, связанных с миграцией и трудоустройством.

. Он необходим при получении резидентской визы, обновлении трудового контракта и других официальных процедурах, связанных с миграцией и трудоустройством. Использование в электронных сервисах . С помощью Emirates ID можно получать доступ к онлайн-порталам госуслуг, подавать заявления и оплачивать штрафы.

. С помощью Emirates ID можно получать доступ к онлайн-порталам госуслуг, подавать заявления и оплачивать штрафы. Медицинские и страховые услуги. Используется для идентификации в медицинских учреждениях, записи к врачам и получения медицинской страховки.

Обновления и изменения

В 2021 году правительство ОАЭ сообщило о ряде изменений в системе Emirates ID . В частности, там ввели обновленную карту с повышенной степенью защиты и увеличенным сроком действия. Новый дизайн включает улучшенные биометрические технологии и защищенный QR-код.

Кроме того, в систему добавили интеграции с цифровыми платформами ОАЭ, что упростило использование карты для входа в онлайн-сервисы государственных учреждений и банков.

Как получить или обновить Emirates ID?

Сначала надо подать заявку онлайн через ICA или в центре обслуживания. Это можно сделать на официальном сайте или через мобильное приложение. Затем пройти биометрическую идентификацию в назначенном центре (сканирование отпечатков пальцев, фотографирование и проверку документов).

Затем надо дождаться обработки и получить карту в отделении Emirates Post ("Эмирейтс пост"). Обычно процесс занимает несколько дней, но при срочном оформлении возможно получение карты в течение 24–48 часов.

ООО "Фикси"

Фото: Freepik

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