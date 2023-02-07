БГЭС открыла предварительную запись в свои сервисные центры

Запись доступна только для физических лиц

07 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

На официальном сайте Барнаульской горэлектросети www.bges.ru заработал сервис предварительной записи клиентов. Как поясняют в компании, он позволит абонентам сэкономить время, избежать очередей, запланировав заранее свой визит на удобную дату и время.



Важно: запись доступна только для физических лиц и работает в офисах на ул. Ползунова, 50 и ул. Энтузиастов, 34а. Наша инфографика показывает, как можно воспользоваться сервисом.

Чтобы увеличить картинку, кликните на неё.