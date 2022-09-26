Бийское «Трамвайное управление» рассчиталось с долгами и вышло из банкротства

Арбитражный суд Алтайского края прекратил процедуру банкротства МУП «Трамвайное управление» Бийска. Как сообщает «Банкфакс», организация рассчиталась по основным требованиям кредиторов и частично выплатила проценты — финансовые проблемы предприятия, скорее всего, решали и с помощью средств, заложенных правительством региона на обновление электротранспорта.

Напомним, что ещё в 2017 году ФНС России подало заявление в суд о признании «Трамвайного управления» банкротом. В декабре 2018 года на предприятии ввели процедуру наблюдения, а в июне 2019 года признали его банкротом, открыв процедуру конкурсного производства. Однако в июле 2021 года конкурсное производство прекратили, начав процедуру внешнего управления.

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Однако в середине августа 2022 года внешний управляющий подал заявление о прекращении процедуры. Согласно его отчёту, все включённые в реестр кредиторов требования в размере 166,4 млн рублей удовлетворены. По текущим платежам МУП должно лишь 50 тысяч рублей. Справиться с ними оно сможет, сохранив при этом свой основной вид деятельности — трамвайные перевозки.

С этим решением не согласились кредиторы — «Алтайкрайэнерго» и «Алтайэнергосбыт». Они опасались, что могут не дождаться мораторных процентов после ухода внешнего управляющего. Однако в суде их заверили, что назначенный в рамках производства руководитель останется до тех пор, пока собственник не поставит нового управленца. В результате 21 сентября процедура банкротства была прекращена.