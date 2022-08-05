Когда в барнаульском селе Власиха достроят пристройку к школе?

Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил, как идет возведение пристройки к школе №98 во Власихе, которая позволит обеспечить местами большее число детей. Он напомнил, что и сам объект сложный, да к тому же были проблемы с подрядчиком. Но сейчас снова есть надежда на то, что пристройка будет завершена. Рассказываем, почему эту пристройку так ждут и когда уже ее построят.

Зачем школе нужна пристройка?

Школа № 98 во Власихе рассчитана на 689 человек. Однако на занятия сюда ходят более 1 200 детей. Учиться приходится в две смены. 1 сентября ряды школьников пополнят 180 первоклассников. И родители детей и жители села многократно просили депутатов городской думы решить проблему нехватки мест в школе. Решение было найдено — возвести пристройку к школе.

Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«Ко мне обращаются родители как тех детей, которые уже учатся в этой школе, так и тех, которые в нее не попали. Ведь классы переполнены. Поэтому пристройка крайне необходима. По сути, это будет еще одна полноценная школа», — говорит депутат БГД Юрий Ряполов.

Дети, которым не досталось мест в школе родного поселка, ездят на занятия в поселок Новосиликатный. При этом перевозчик автобусного маршрута №120 возит школьников из Власихи по льготному тарифу — 20 рублей билет.

А какие сложности возникли с этой пристройкой?

К возведению пристройки приступили ещё в 2020 году. Однако подрядчик допустил ряд нарушений и администрация города расторгла с ним контракт. В настоящий момент стройкой занимается новая подрядная организация. С ней уже заключен муниципальный контракт.

Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что и сама пристройка тоже сложная, но правильно спроектирована. В ней предусмотрен спортзал, столовая, мастерские.

«Учебный процесс здесь будет более наполненным», — считает Вячеслав Франк.

Он сообщил, что на возведение пристройки потребуется 300,99 миллиона рублей. Деньги на строительство выделят из краевого бюджета (80% суммы) и городского.

«Мы благодарны Губернатору Виктору Томенко за то внимание, которое оказывается Барнаулу, муниципальному образованию, в частности», — сказал Вячеслав Франк.

Пристройка решит проблему нехватки мест?

Новое здание позволит обеспечить местами ещё порядка 800 школьников из Власихи и прилегающих посёлков, говорит депутат Барнаульской городской Думы Лариса Белькова.

Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Но обучение все равно будет идти в две смены. По словам Бельковой, таких пристроек больше нет ни в Барнауле, ни в крае.

«Это школа нового уровня — все создаваемые места будут оснащены новейшим компьютерным, интерактивным оборудованием, учебными лабораториями и прочими средствами обучения. Каждый учебный кабинет оборудуют автоматизированным рабочим местом для учителя», — уверяет депутат.

Возвести пристройку планируют к июню 2023 года.

Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк подчеркнул, что для города создание новых школьных мест — стратегическая задача в сфере образования.

«Сейчас возводится учебное заведение, которое обеспечит местами сразу два микрорайона — Спутник и Авиатор, а также позволит разгрузить школы Индустриального района Барнаула», — сообщил он.





