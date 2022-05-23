Стало известно, как в Бийске отметят День города

Жители Бийска отпразднуют День города уже 18 июня, сообщили в управлении культуры, спорта и молодёжной политики наукограда.

Празднование пройдёт на улице Советской, где состоится мероприятие «Прогулки по старому городу», посвящённое 313-годовщине со дня образования Бийска и 350-летия со дня рождения Петра I.

«Локации будут интересными и насыщенными. Надеемся, что всё получится и погодные условия не помешают в проведении мероприятия», — рассказали в комитете, не раскрыв других подробностей.

Отметим, что в 2021 году День города бийчане тоже отмечали 18 июня, а праздник также сопровождался гуляньями и множеством торжественных мероприятий.