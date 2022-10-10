В Бийске снова не успели отремонтировать дороги

В Бийске снова не успели отремонтировать улицу Радищева. Как сообщает «Бийский рабочий», у подрядчика «Бийскдорстроя» подошёл к окончанию штрафной срок, но работа ещё осталась.

Доделать требовалось два съезда, отрезок тротуара, разметку и установить дорожные знаки. В управлении капстроительства поясняли, что подрядная организация планирует это сделать до пятницы.

Ещё подрядчику необходимо убрать за собой строительный мусор. К нему у местных жителей возникает недовольство. По их словам, рабочие сваливают куски старого и остатки нового асфальта рядом с тротуаром, где предусмотрен газон, — скорее всего, после такого он там не вырастет. Отмечается, что сумма контракта на благоустройство этой улицы составляет более 42,5 млн рублей. Первоначальные сроки завершения — 15 сентября.

При этом отстаёт не только «Бийскдорстрой». Из графика выбился и ремонт дороги по переулку Прядильному — им занимается Юго-Восточное ДСУ. Завершиться работы должны были 1 сентября, а сумма контракта — 37 млн рублей. Как объяснили власти, тут задержка произошла из-за просадки грунта после дождей.