В Бийске фиксируют рост случаев заболевания энтеровирусом

В инфекционном отделении Центральной горбольницы Бийска начали регистрировать рост числа больных энтеровирусом, пишет «Бийский рабочий».

Медики отмечают, что число пациентов с таким заболеванием существенно увеличивается в летние месяцы. При этом среди обратившихся немало и туристов.

Из симптомов энтеровируса — высокая температура, боль в горле, тошнота, рвота, боли в животе, слабость и так далее.

Врачи рекомендуют чаще мыть руки, хорошо обрабатывать овощи и фрукты. Также инфекцию можно подхватить, если купаться в закрытых водоёмах, отмечают специалисты.