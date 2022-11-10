В Бийске около 70 медработников горбольницы пытаются добиться ковидных выплат

Сотрудники инфекционного отделения бийской ЦГБ обратились к правоохранителям, чтобы получить положенные ковидные выплаты, пишет «Бийский рабочий».

«Суть проблемы, которая коснулась почти 70 человек, заключается в том, что собранные самими медиками документы, подтверждающие факты заражения и их болезни, так и не дошли в адрес Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования», — отмечает издание.

Одна из сотрудниц ЦГБ пояснила, что медработники были первым звеном поступления ковидных пациентов в медучреждение. После людей распределяли — кого в ковидный госпиталь, кого в другое отделение.

«Несмотря на хорошую экипировку, мы всё равно заражались от пациентов и также болели, заражая своих родственников. У большинства из нас тяжёлые последствия после перенесённого коронавируса», — подчеркнула медик.

Сотрудники горбольницы отметили, что когда они пытались уточнить, на какой стадии находится процесс оформления выплаты, получали разные ответы: кому-то говорили, что документы отправлены, кому-то называли очерёдность работы по конкретному сотруднику.

«Больше всего в этой ситуации нас удивляет отсутствие достоверной информации. Когда некоторые сотрудники стали говорить, что обратятся в прокуратуру, специалист по охране труда отвечал, что тогда они будут уволены», — уточнила медработница.

В краевом Минздраве сообщили изданию, что главврачу ЦГБ направили «письмо о необходимости проведения внутренней проверки в части наличия факта несвоевременного направления документов медицинских работников в Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ».