В Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой
Мужчина отказался добровольно предоставить машину для ареста
16 августа 2022, 17:02
В Алтайском крае судебные приставы разыскали автомобиль, владелец которого задолжал дочери выплаты по алиментам на сумму 130 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.
«Бийчанин накопил долг, поскольку делал выплаты нерегулярно и не в полном объёме. Судебные приставы-исполнители установили, что в собственности должника находится легковой автомобиль ВАЗ», — рассказали в ведомстве.
Мужчина отказался добровольно предоставить машину для ареста, тогда приставы выяснили, что транспортное средство находится во дворе частного дома его матери.
«Если в течение десяти рабочих дней не погасит алиментный долг, то автомобиль будет оценен и передан на торги, а вырученные средства пойдут на погашение алиментов», — подчеркнули в ФССП.
Ранее жителя Барнаула, задолжавшего дочери алименты почти на 900 тысяч рублей, отправили на исправительные работы на восемь месяцев.
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