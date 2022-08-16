В Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой

В Алтайском крае судебные приставы разыскали автомобиль, владелец которого задолжал дочери выплаты по алиментам на сумму 130 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

«Бийчанин накопил долг, поскольку делал выплаты нерегулярно и не в полном объёме. Судебные приставы-исполнители установили, что в собственности должника находится легковой автомобиль ВАЗ», — рассказали в ведомстве.

Мужчина отказался добровольно предоставить машину для ареста, тогда приставы выяснили, что транспортное средство находится во дворе частного дома его матери.

«Если в течение десяти рабочих дней не погасит алиментный долг, то автомобиль будет оценен и передан на торги, а вырученные средства пойдут на погашение алиментов», — подчеркнули в ФССП.

Ранее жителя Барнаула, задолжавшего дочери алименты почти на 900 тысяч рублей, отправили на исправительные работы на восемь месяцев.