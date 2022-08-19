В бийской больнице врачи разбежались, увидев мальчика с неизвестными выделениями

Жительница Бийска рассказала в паблике «Инцидент Бийск», что в городской больнице отказались осмотреть ребёнка.

«Ситуация произошла 18 августа. Ребёнок пожаловался на боль в носу, я увидела, что что-то выделяется из одной ноздри — то ли гной, то ли сукровица. Пришли в поликлинику к педиатру, так как лора там нет. Врач сказала обратиться в горбольницу № 4 к дежурному лору. Нарвались там на „сотрудника“, врачом язык не поворачивается назвать, которая с ходу заявила, что осматривать ребёнка не будет, и что мы должны лечиться в поликлинике, где, кстати, нет лора. Ребёнка так и не осмотрела, ушла в свой кабинет и закрылась», — рассказала бийчанка.

По её словам, сотрудники этой больницы «сказали, что она со всеми так себя ведёт».