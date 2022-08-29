Яркая блондинка из Бийска стала «достоянием Евразии»
В конкурсе участвовали замужние женщины и матери в возрасте от 23 до 45 лет из двенадцати регионов страны
29 августа 2022, 12:19
Жительница Бийска Жанна Чуликова получила титул «Достояние Евразии 2022» на VII Всероссийском интернациональном конкурсе «Леди Евразия 2022», сообщают организаторы мероприятия.
«На конкурсе представляла Сибирский федеральный округ», — говорится в сообщении.
Мероприятие прошло в Горном Алтае. Участницами стали замужние женщины и матери в возрасте от 23 до 45 лет из двенадцати регионов России.
Напомним, в апреле Жанна победила в конкурсе «Достояние Сибири 2022». У бийчанки трое детей, два высших экономических образования, 17 лет стаж работы главным бухгалтером, занимается благотворительностью.
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