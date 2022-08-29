Яркая блондинка из Бийска стала «достоянием Евразии»

Жительница Бийска Жанна Чуликова получила титул «Достояние Евразии 2022» на VII Всероссийском интернациональном конкурсе «Леди Евразия 2022», сообщают организаторы мероприятия.

«На конкурсе представляла Сибирский федеральный округ», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в Горном Алтае. Участницами стали замужние женщины и матери в возрасте от 23 до 45 лет из двенадцати регионов России.

Напомним, в апреле Жанна победила в конкурсе «Достояние Сибири 2022». У бийчанки трое детей, два высших экономических образования, 17 лет стаж работы главным бухгалтером, занимается благотворительностью.