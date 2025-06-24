Билайн и "Магнит" объединились, чтобы улучшить цифровые коммуникации сети магазинов

Совместные проекты повысят качество связи и оптимизируют работу персонала

24 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5zFa872

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин и генеральный директор группы компаний "Магнит" Евгений Случевский / Фото: Билайн

Билайн и группа компаний "Магнит" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов "Магнит" с клиентами по всей стране.

В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах "Магнита": в магазинах розничной сети, распределительных центрах, на производствах собственных торговых марок и т. д. в 72 регионах присутствия.

Это позволит "Магниту" совершенствовать клиентский опыт, растить удовлетворенность клиентов и привлекать больше онлайн-платежей. Кроме того, это повысит удобство работы персонала во внутренних ресурсах и упростит ведение отчетности, то есть поспособствует снижению издержек.

"Магнит" нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры", – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

По его словам, технологии и сервисы оператора призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта.

"Процесс покупок становится все более цифровизированным и технологичным на всех этапах, начиная с планирования трат еще до похода в магазин. "Магнит" стремится предоставить лучший опыт всем покупателям – и в мегаполисах, и в небольших населенных пунктах", – прокомментировал генеральный директор группы компаний "Магнит" Евгений Случевский.

И уточнил, что сеть активно развивает собственное приложение и новые сервисы в магазинах, в том числе и те, которые не заметны потребителю, но помогают значительно улучшить клиентский опыт. По его словам, для стабильной работы магазинов с учетом масштаба и широкой географии сети критически важно обеспечить надежность и эффективность работы технологической инфраструктуры, постоянно совершенствовать ее и добавлять новые возможности. Партнерство с Билайном поможет успешно ответить на этот вызов.

ПАО "ВымпелКом"; beeline . ru

Реклама