"Билет в будущее": алтайские школьники ходят на экскурсии на промпредприятия
И знакомятся с разными профессиями
01 декабря 2023, 14:16, ИА Амител
Уже более 500 школьников познакомились с работой предприятий Алтайского края на профориентационных экскурсиях "Билет в будущее". Ученики 6-11-х классов посетили приборостроительный завод "Ротор", Алтайский завод прецизионных изделий, "СиСорт", "Анитим", "Алтайский Химпром", "Алтайвагон", "Нортэк", Бийский котельный завод, "Барнаултрансмаш", "Бочкари".
На экскурсиях уже побывали школьники из Алтайского, Тальменского, Целинного районов, Заринска, Ярового, Бийска, Барнаула. Ребята увидели, как работают предприятия, какую продукцию они выпускают, побывали в современных производственных цехах с технологичным оборудованием и узнали, какие интересные и востребованные профессии сегодня существуют.
"Центр опережающей профессиональной подготовки при поддержке Союза промышленников Алтайского края активно сотрудничает с предприятиями региона. Экскурсии на предприятие играют важную роль в выстраивании профессионального маршрута учащихся. Собственными глазами они могут увидеть жизнь предприятия изнутри, наблюдать представителей разных профессий, которые рассказывают об особенностях своей деятельности", – прокомментировала руководитель ЦОПП – регионального оператора проекта "Билет в будущее" Александра Захарова.
И предприятия в этом тоже заинтересованы. Например, Алтайский завод прецизионных изделий всегда с удовольствием принимает школьников и студентов.
"Это помогает молодым ребятам познакомиться с производственной системой и основной продукцией, определиться с выбором будущей профессии. Школьники и студенты всегда с интересом посещают экскурсии, интересуются основными принципами работы и будущей перспективой", – отметила менеджер по персоналу АЗПИ Екатерина Гук.
"Билет в будущее" – федеральный проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В Алтайском крае в проекте "Билет в будущее" зарегистрировано уже более 16,5 тыс. школьников.
15:59:25 02-12-2023
Ребятам озвучили оклады?
16:11:35 02-12-2023
Профанация это очередная, а нее проект. Как и Разговоры эти все. Такая чушь нынче! Никто их не воспринимает всерьез. Ни ученики, ни учителя, которые хоть немого с головой дружат. А еще и родителей в это решили втянуть.
18:29:45 02-12-2023
Билет в будущее это открытые двери желающим в высшие учебные заведения а не на завод. А те кто не хочет учиться те сами после 9 класса без насилия государства выберут себе средне специальные техникумы по получению рабочей специальности со знаниями техников. Пту ликвидировать.