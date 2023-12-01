"Билет в будущее": алтайские школьники ходят на экскурсии на промпредприятия

И знакомятся с разными профессиями

01 декабря 2023, 14:16, ИА Амител

Экскурсия на "Ротор" / Фото: Александра Рассоха

Уже более 500 школьников познакомились с работой предприятий Алтайского края на профориентационных экскурсиях "Билет в будущее". Ученики 6-11-х классов посетили приборостроительный завод "Ротор", Алтайский завод прецизионных изделий, "СиСорт", "Анитим", "Алтайский Химпром", "Алтайвагон", "Нортэк", Бийский котельный завод, "Барнаултрансмаш", "Бочкари".

На экскурсиях уже побывали школьники из Алтайского, Тальменского, Целинного районов, Заринска, Ярового, Бийска, Барнаула. Ребята увидели, как работают предприятия, какую продукцию они выпускают, побывали в современных производственных цехах с технологичным оборудованием и узнали, какие интересные и востребованные профессии сегодня существуют.

"Центр опережающей профессиональной подготовки при поддержке Союза промышленников Алтайского края активно сотрудничает с предприятиями региона. Экскурсии на предприятие играют важную роль в выстраивании профессионального маршрута учащихся. Собственными глазами они могут увидеть жизнь предприятия изнутри, наблюдать представителей разных профессий, которые рассказывают об особенностях своей деятельности", – прокомментировала руководитель ЦОПП – регионального оператора проекта "Билет в будущее" Александра Захарова.

Экскурсия на "Ротор" / Фото: Александра Рассоха

И предприятия в этом тоже заинтересованы. Например, Алтайский завод прецизионных изделий всегда с удовольствием принимает школьников и студентов.

"Это помогает молодым ребятам познакомиться с производственной системой и основной продукцией, определиться с выбором будущей профессии. Школьники и студенты всегда с интересом посещают экскурсии, интересуются основными принципами работы и будущей перспективой", – отметила менеджер по персоналу АЗПИ Екатерина Гук.

"Билет в будущее" – федеральный проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В Алтайском крае в проекте "Билет в будущее" зарегистрировано уже более 16,5 тыс. школьников.