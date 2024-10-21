Билет в будущее. Барнаульских школьников приглашают на бесплатные мастер-классы по ИТ
Ребята создадут игру, 3D-персонажа и поближе познакомятся с профессиями сферы
21 октября 2024, 13:20, ИА Амител erid: LjN8KWcKf
Современные технологии стремительно развиваются, и выбор карьеры становится все более сложной задачей для школьников. Чтобы помочь молодым людям лучше понять свои интересы и сделать осознанный выбор будущей профессии, компьютерная Академия "Топ" приглашает на бесплатные мастер-классы. Их проводят в рамках всероссийского профориентационного проекта "Билет в будущее". Он нацелен на развитие навыков и осознанный выбор карьеры, раскрывая таланты молодежи через практическое знакомство с различными профессиями в сфере ИТ.
Что ждет участников?
На мастер-классах школьники смогут попробовать себя в разных направлениях ИТ и на практике освоить основы востребованных профессий.
Они научатся:
- создавать дизайн визитных карточек для маркетплейсов;
- разрабатывать компьютерные игры и мобильные приложения;
- узнают о профессии тестировщика;
- изучат языки программирования, которые используют в сфере информационной безопасности (создание кода на Python*);
- создадут собственных 3D*-персонажей (занятия по дизайну и графике);
- пройдут профориентационные тестирование.
Кроме того, ребята познакомятся с основами предпечатной подготовки в полиграфии.
На какой возраст рассчитаны мастер-классы?
Их проводят для учащихся 6-11 классов.
Как принять участие?
Мастер-классы пройдут по адресу: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Записаться на занятия можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10.
Не упустите шанс пройти бесплатные профориентационные занятия и сделать первый шаг к своей карьере в ИТ.
Компьютерная академия "Топ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
Сайт
*Python ("Пайтон"); 3D ("3Дэ").
АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"Реклама
13:28:50 21-10-2024
А они потом на Запад не уедут? Надо их как-нибудь потом заинтересовать
14:37:47 21-10-2024
Гость (13:28:50 21-10-2024) А они потом на Запад не уедут? Надо их как-нибудь потом заин... не уедут, это будут недоучки, единицы из них смогут выйти на проф.уровень.