Билет в будущее. Барнаульских школьников приглашают на бесплатные мастер-классы по ИТ

Ребята создадут игру, 3D-персонажа и поближе познакомятся с профессиями сферы

21 октября 2024, 13:20, ИА Амител erid: LjN8KWcKf

Школьники у компьютера / Фото: freepik.com

Современные технологии стремительно развиваются, и выбор карьеры становится все более сложной задачей для школьников. Чтобы помочь молодым людям лучше понять свои интересы и сделать осознанный выбор будущей профессии, компьютерная Академия "Топ" приглашает на бесплатные мастер-классы. Их проводят в рамках всероссийского профориентационного проекта "Билет в будущее". Он нацелен на развитие навыков и осознанный выбор карьеры, раскрывая таланты молодежи через практическое знакомство с различными профессиями в сфере ИТ.

Что ждет участников?

На мастер-классах школьники смогут попробовать себя в разных направлениях ИТ и на практике освоить основы востребованных профессий.

Они научатся:

создавать дизайн визитных карточек для маркетплейсов;

разрабатывать компьютерные игры и мобильные приложения;

узнают о профессии тестировщика;

изучат языки программирования, которые используют в сфере информационной безопасности (создание кода на Python*);

создадут собственных 3D*-персонажей (занятия по дизайну и графике);

пройдут профориентационные тестирование.

Кроме того, ребята познакомятся с основами предпечатной подготовки в полиграфии.

Баннер мероприятия / Фото: академия "Топ"

На какой возраст рассчитаны мастер-классы?

Их проводят для учащихся 6-11 классов.

Как принять участие?

Мастер-классы пройдут по адресу: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Записаться на занятия можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10.

Не упустите шанс пройти бесплатные профориентационные занятия и сделать первый шаг к своей карьере в ИТ.

Компьютерная академия "Топ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

Сайт

*Python ("Пайтон"); 3D ("3Дэ").

АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"

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