"Билет в будущее": в Алтайском крае проводят профориентацию всех школьников

Теперь в каждой школе есть свой Профориентационный минимум

31 октября 2023, 15:42, ИА Амител

Профориентационный минимум в алтайской школе / Фото предоставлено Минобром региона

В Алтайском крае, как и по всей стране, с 1 сентября введена единая модель профессиональной ориентации школьников – Профориентационный минимум. Она реализуется на основе всероссийского проекта "Билет в будущее".

Профминимум ввели более чем в 900 школах края на базовом и основном уровнях. Такая работа охватывает более 130 тысяч алтайских школьников с 6-го по 11-й класс.

Лицей № 3 Барнаула уже имеет богатый опыт в этом направлении.

"Так или иначе, профориентационная деятельность была в каждой школе. Наш лицей одним из первых участвовал во всероссийских диагностиках, одними из первых в Барнауле мы ввели профориентационный курс "Психология – выбор профессии", делали попытки внедрения профориентационных классных часов. Использовали интернет-ресурсы, создали блог, привлекали волонтеров из числа учеников для внеклассной работы", – рассказала педагог-психолог Елена Абрамович.

По ее словам, первый профориентационный проект "Билет в будущее" прошел в 2018 году. И приняли его на ура.

"Я неизменно стояла на том, что этот проект нужен в школе, так как он включал профессиональные пробы под руководством наставников. Одним из главных достижений было введение курса занятий "Россия – мои горизонты", – добавила Абрамович.

Также в лицее ведется практикоориентированный модуль, в том числе в рамках проекта "Билет в будущее". Например, в октябре уже прошло несколько экскурсий: посетили вагоностроительный завод "Алтайвагон", ребята побывали на системообразующем предприятии "Мартика", прошли несколько мастер-классов по профессиям в Центре опережающей профессиональной подготовки.

"Билет в будущее" – проект по профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование". В Алтайском крае в проекте "Билет в будущее" зарегистрировано уже более 16 тысяч школьников.