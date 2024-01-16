Билеты на концерты SHAMAN серьезно подорожали в 2024 году
Рост цены не повлиял на востребованность артиста
16 января 2024, 08:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
СМИ сообщают о том, что билеты на концерты певца SHAMAN за год стали намного дороже. Об этом пишет ОСН.
Отмечается, что раньше их цена составляла от 1000 до 5000 рублей, а в 2024 году взлетела с 2500 до 8000 рублей за штуку.
При этом зрители рассказывают о том, что программа, которую представляет певец на концертах, почти не изменилась за год.
Также отмечается, что повышение стоимости билетов никак не повлияло на спрос и их разбирают очень быстро.
08:48:23 16-01-2024
За это чудо еще и деньги платить? Просто верх сумасшествия.
09:23:25 16-01-2024
Гость (08:48:23 16-01-2024) За это чудо еще и деньги платить? Просто верх сумасшествия. ... а такие и слушают
00:45:41 18-01-2024
Гость (08:48:23 16-01-2024) За это чудо еще и деньги платить? Просто верх сумасшествия. ... Слушайте безголосых фонограмщиков и голожопых дальше
01:05:35 18-01-2024
Гость (08:48:23 16-01-2024) За это чудо еще и деньги платить? Просто верх сумасшествия. ... Уши лечите, если не слышите
09:14:24 16-01-2024
Его концерт и за бесплатно то стремно сходить! А кто-то еще за это платит??????!!!!!!!!! О_о
19:32:26 17-01-2024
Гость (09:14:24 16-01-2024) Его концерт и за бесплатно то стремно сходить! А кто-то еще ... Я бы на него и за миллион рублей пошла. Энергетика сумасшедшая у ЯРослава. Если у тебя нет вкуса - это твои личные проблемы
09:18:21 16-01-2024
Бесплатно не пошел.
12:16:04 16-01-2024
Человек (09:18:21 16-01-2024) Бесплатно не пошел.... про всех кто "Бесплатно не пошел" увидели в воскресенье в Галактике. Тоже все "Бесплатно не пошел бы" - чуть балконы не обвалили.
09:25:03 16-01-2024
А кто это?
09:46:54 16-01-2024
Такое ощущение, что реальностей всё таки несколько. Есть та , что вокруг и та в которой расхватывают билеты на Шамана за 8 тысяч и абсолютным большинством поддерживают В.В.П
09:56:27 16-01-2024
Гость (09:46:54 16-01-2024) Такое ощущение, что реальностей всё таки несколько. Есть та ... Это одни и те же люди или родственники
10:01:55 16-01-2024
Гость (09:46:54 16-01-2024) Такое ощущение, что реальностей всё таки несколько. Есть та ... Реальность одна. Ты почему то живешь в своих фантазиях. То, что Путина поддерживает абсолютное большинство населения страны не оспаривает даже Госдеп в США. А ты почему-то решил, что твое мнение единственно верное. Наверное, ты альтернативно мыслящий индивидуум.
10:52:54 16-01-2024
Гость (10:01:55 16-01-2024) Реальность одна. Ты почему то живешь в своих фантазиях. То, ... Уважаемый,если убрать административный ресурс у партии власти,то их надутый рейтинг сразу упадет на нолик,достаточно вспомнить даже свежайший пример-СССР и коммунисты
14:38:31 16-01-2024
Гость (10:52:54 16-01-2024) Уважаемый,если убрать административный ресурс у партии власт... Вы все время живете со своим "если", смешные маниловы. А жизнь не в "если", а в том, что есть. Просто все, на что ты способен - поныть анонимно в тырнете, а даже поднять попу с дивана и сходить и проголосовать, как тебе хочется ,ты не в состоянии, тебе еще какие-то "если" мешают. Вся твоя жизнь - эти "если". Ты виртуален, тебя нет, есть только твои "если" )))
09:51:25 16-01-2024
Вот и поклонники группы "Корни" повылезали. Вас за уши что ли тянут, что вы всеми кривыми конечностями отмахиваетесь?
09:57:02 16-01-2024
Гость (09:51:25 16-01-2024) Вот и поклонники группы "Корни" повылезали. Вас за уши что л... Нужна пояснительная команда
09:58:54 16-01-2024
Гость (09:57:02 16-01-2024) Нужна пояснительная команда... Пояснительно командую. Упал! Отжался!
10:02:01 16-01-2024
Гость (09:58:54 16-01-2024) Пояснительно командую. Упал! Отжался!... Казарменные шутки любишь? А по делу есть что сказать?
10:08:54 16-01-2024
Гость (10:02:01 16-01-2024) Казарменные шутки любишь? А по делу есть что сказать?... А смысл тебе что то говорить? Ты живешь в своем замкнутом мирке. Слушаешь группу "Корни" и считаешь их эталоном музыкального олимпа. Тебя за уши тянут на концерт Шамана (заметь бесплатно), но ты всеми конечностями отмахиваешься и кричишь "НИ ПАЙДУ!!!". Я во всем прав? Или с твоей любимой группой не угадал?
11:43:59 16-01-2024
Гость (10:08:54 16-01-2024) Гость (10:02:01 16-01-2024) Казарменные шутки любишь? ... Нет, не угадал. Я слушаю Цеппелинов и иже с ними. p.s. Вряд ли ты знаешь кто это
10:12:26 16-01-2024
Гость (09:51:25 16-01-2024) Вот и поклонники группы "Корни" повылезали. Вас за уши что л... Это по вашему нормально - за 8 тысяч послушать несколько песен? И при чем здесь какие-то корни?
10:15:48 16-01-2024
Гость (10:12:26 16-01-2024) Это по вашему нормально - за 8 тысяч послушать несколько пес... Мне вообще по барабану сколько платят за билеты. Хоть 8 тысяч, хоть 80, хоть 800 рублей. К чему верещание "я и бесплатно не пойду" если тебя никто бесплатно и не зовет? Показать свою псевдозначимость и якобы хороший музыкальный вкус?
10:05:29 16-01-2024
А почему его псевдоним пишут не русским словом ? Если он все время поет : Я-русский! , так и будь Дроновым. Не порядок.Как-то так.
10:16:45 16-01-2024
Гость (10:05:29 16-01-2024) А почему его псевдоним пишут не русским словом ? Если он все... Вы не понимаете.. это другое)))
10:25:40 16-01-2024
потому что если написать русскими буквами, то все будут думать что это про шамана Габышева...
10:36:41 16-01-2024
Гость (10:15:48 16-01-2024) Мне вообще по барабану сколько платят за билеты. Хоть 8 тыся... За бесплатно не пойду, за 800 рублей - тоже. За пару тысяч сходил бы еще.
10:52:20 16-01-2024
Да я на Бузову скорее отдам такие деньги, чем на ЭТО....
17:01:26 16-01-2024
такие деньги, чем на ЭТО....... . Да Бузова не поет
12:27:27 16-01-2024
Тоже мне, Пинк Флойд, блин...
12:30:12 16-01-2024
Тоже заметил, что дураков все больше становится.
13:13:27 16-01-2024
Что шаман, что Бузова. В сортах ....а не разбираюсь. Кто хочет - пусть ходит. Их право
14:40:59 16-01-2024
Я не поклонница Дронова. Мне нравится две его песни "Встанем" и "Я русский". Остальные какие то на один мотив. Боюсь, что люди сами его сильно возносят. Как бы не зазнался. Уже после выступлений некоторых не берет букеты, не идёт на общение. Это уже настораживает.
16:53:19 16-01-2024
а что у него ещё есть другие песни!?
22:05:35 16-01-2024
Это какой-то испанский стыд, товарищи. Вышел со своей подпевкой без микрофонов (даже без имитации оных, в отличие от предыдущих исполнителей). И начал вяло открывать рот под свою же экзальтированную фонограмму, через раз попадая в такт. Смотреть и слушать это одновременно было невозможно из-за лютого диссонанса между картинкой и звуком. Когда патриотические песни исполняли Расторгуев, Газманов, Малинин, им верили. Душа пела вместе с ними. Shaman - это не про патриотизм, это про продукт. И качество исполнения этого продукта ушло не сильно далеко от пресловутой ивлеевской вечеринки.
01:04:55 18-01-2024
Прекрасный Музыкант на 360, автор и композитор, голос волшебный, вокализ можно слушать вечно! Он достоин, чтобы платить за билеты и раскупаются вначале самые дорогие места! Хоризма зашкаливает и энергии на концертах улетные!! С ним не скучно!! Концерт проходит 2 часа, кае 5 минут, всегда хочется продолжения!! В отличие от безголосых фонограмщиков.. без микрофона споет, если надо..на концертах такая теплая атмосфера, душа радуется и песни разные, весь спектр эмоций!! Лирические и патриоттческие, дух захватывает!! Молодец Ярослав!! Достойная смена хорошим артистам, которые еще пока есть и как раз они его очееь уважают и признают его гениальность!! Газманов ему шашку подарил в знак признательности! Фадеев всегда отзывался тепло и с уваженинм, Лепс и такие же настоящие артисты уважают SHAMAN, потому что понимают в музыке и видят талант этого молодого русского артиста!!А у кого слуха нет или души, то это их проблемы!! Новости пусть слушают или дуюших и шамкаюших недоартистов..или прозападных голых матершинников.. наверно им больше подходит.