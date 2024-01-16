Билеты на концерты SHAMAN серьезно подорожали в 2024 году

Рост цены не повлиял на востребованность артиста

16 января 2024, 08:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

СМИ сообщают о том, что билеты на концерты певца SHAMAN за год стали намного дороже. Об этом пишет ОСН.

Отмечается, что раньше их цена составляла от 1000 до 5000 рублей, а в 2024 году взлетела с 2500 до 8000 рублей за штуку.

При этом зрители рассказывают о том, что программа, которую представляет певец на концертах, почти не изменилась за год.

Также отмечается, что повышение стоимости билетов никак не повлияло на спрос и их разбирают очень быстро.