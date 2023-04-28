Билеты подорожают: барнаульские речники открывают новый сезон пассажирской навигации

Компенсировать затраты помогают дотации регионального Минтранса — в этом году выдадут 12 млн рублей

28 апреля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульский речпорт открывает новый сезон пассажироперевозок 29 апреля. Как сообщают "Вести Алтай", билеты должны подорожать на 5-7%.

В новом сезоне жителей краевой столицы будут возить три судна. "Москва-176" почти готова к приёму пассажиров. Один подобный теплоход способен за раз перевести 140 пассажиров. В среднем на него садятся около 100 человек, а порой – лишь один садовод.

Отмечается, что в прошлом сезоне водным транспортом в Алтайском крае воспользовались 190 тысяч человек. Руководство речпорта утверждает, что мешает привлечь большее количество людей устаревание судов.

Компенсировать затраты помогают дотации регионального Минтранса – в этом году выдадут 12 млн рублей. Расписание рейсов и обновлённые цены на пассажироперевозки должны появиться сегодня, 28 апреля.