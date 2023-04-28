Билеты подорожают: барнаульские речники открывают новый сезон пассажирской навигации
Компенсировать затраты помогают дотации регионального Минтранса — в этом году выдадут 12 млн рублей
28 апреля 2023, 08:41, ИА Амител
Барнаульский речпорт открывает новый сезон пассажироперевозок 29 апреля. Как сообщают "Вести Алтай", билеты должны подорожать на 5-7%.
В новом сезоне жителей краевой столицы будут возить три судна. "Москва-176" почти готова к приёму пассажиров. Один подобный теплоход способен за раз перевести 140 пассажиров. В среднем на него садятся около 100 человек, а порой – лишь один садовод.
Отмечается, что в прошлом сезоне водным транспортом в Алтайском крае воспользовались 190 тысяч человек. Руководство речпорта утверждает, что мешает привлечь большее количество людей устаревание судов.
Компенсировать затраты помогают дотации регионального Минтранса – в этом году выдадут 12 млн рублей. Расписание рейсов и обновлённые цены на пассажироперевозки должны появиться сегодня, 28 апреля.
08:51:22 28-04-2023
Ну кому сдался тот единственный садовод? Оплатить ему такси до сада пароходству будет дешевле в разы.
09:42:41 28-04-2023
Надо всячески развивать речной флот!
09:56:40 28-04-2023
Гость (09:42:41 28-04-2023) Надо всячески развивать речной флот!... Грузовой да, пассажирский запретить!
09:54:35 28-04-2023
удивили - а что у нас подешевело то
10:06:47 28-04-2023
"Руководство речпорта утверждает, что мешает привлечь большее количество людей устаревание судов." Скоро наверное будет баржа с буксиром и народ на нее багром загонять и это до Рассказихи, а назад сплав по течению на этой же барже.
10:37:58 28-04-2023
А куда эти пароходы смогут ходить? Бобровка катастрофически помелела, Калинка со своим шлагбаумом стала закрытой территорией и помелевшим берегом, в Расказиху вообще с Калиновки можно дну протоки пешком пройти. На Какуйское с обмелевшим перекатом в районе Барсуково не пройти. Вот и остаются прогулочные рейсы до телецентра и обратно.
11:25:29 28-04-2023
Сейчас проще добраться всесезонным автомобильным транспортом до любого населённого пункта на правом берегу Оби. Смысл пассажирского речного транспорта в Барнауле имелся только до момента постройки нового моста через Обь. После постройки речтранспорт потерял хоть малейший смысл. Грузовые перевозки речным транспортом смысл имеют, хотя бы тех же сыпучих грузов. Но только на сезон навигации.
15:35:38 28-04-2023
Только грузовые. В машину я всякого хлама накидаю, что надо и не надо - это моя территория. А на речтранспорте надо самому на горбу всё тащить на дачу...