Билл Клинтон заявил, что считал операцию на Украине вопросом времени с 2011 года

Такое мнение у него сложилось после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе

05 мая 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что считал спецоперацию на Украине лишь вопросом времени ещё с 2011 года. Как сообщает РБК, такое мнение у него сложилось после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе.

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным", – заявил он.

Скорее всего, речь идёт о Будапештском меморандуме. По нему Россия признаёт территориальную целостность Украины в обмен на ликвидацию украинских запасов ядерного оружия. Документ был подписан в 1994 году. Подписи там поставили Клинтон, Ельцин, действующий на тот момент президент Украины Леонид Кучма и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Напомним, Киев считает, что Россия нарушает положения соглашения с 2014 года. В свою очередь, МИД России обвинял в нарушении соглашения Украину и США, в том числе дестабилизирующем курсе Вашингтона и его союзников.