Биолог объяснила большую численность ежей в Бийске
Комарова призвала бийчан не бояться и не уничтожать ежей. Для человека они почти безвредны, а сами приносят пользу людям
18 мая 2023, 21:14, ИА Амител
Доктор биологических наук Людмила Комарова объяснила, почему в последние дни жители Бийска стали чаще встречать ежей. Как сообщает "Бийский рабочий", в городе они могли появиться из-за увеличения популяции змей и мышей-полёвок, которые входят в их рацион. Однако, возможно, колючих зверей просто стало больше.
Она отметила, что естественная среда обитания для ежей – лесные насаждения. В светлое время суток они прячутся в листве, норах и гнездах, однако ночью выходят на охоту.
Всего за ночь им удаётся пробежать около трёх километров. Немало ежей, выбегая на проезжую часть, погибают – при опасности они сворачиваются в клубок и не убегают, а водители в темноте и на скорости зачастую разглядеть их не могут.
Комарова призвала бийчан не бояться и не уничтожать ежей. Для человека они почти безвредны, а сами приносят пользу людям, уничтожая грызунов и насекомых-вредителей.
01:43:50 19-05-2023
Милахи! Найдутся и такие уроды,которым уничтожить лишь раз плюнуть(( Тем более ребеночек же уколоться может!
14:09:26 19-05-2023
На фото домашний африканский ежик, такие в природе не живут))) Лесные гораздо менее симпатичные, хотя тоже довольно милые, особенно маленькие. Но это хищник и тяпнуть может очень сильно + риск бешенства. Лучше их не трогать, пусть бегут по своим ежиным делам.