Биолог объяснила большую численность ежей в Бийске

Комарова призвала бийчан не бояться и не уничтожать ежей. Для человека они почти безвредны, а сами приносят пользу людям

18 мая 2023, 21:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доктор биологических наук Людмила Комарова объяснила, почему в последние дни жители Бийска стали чаще встречать ежей. Как сообщает "Бийский рабочий", в городе они могли появиться из-за увеличения популяции змей и мышей-полёвок, которые входят в их рацион. Однако, возможно, колючих зверей просто стало больше.

Она отметила, что естественная среда обитания для ежей – лесные насаждения. В светлое время суток они прячутся в листве, норах и гнездах, однако ночью выходят на охоту.

Всего за ночь им удаётся пробежать около трёх километров. Немало ежей, выбегая на проезжую часть, погибают – при опасности они сворачиваются в клубок и не убегают, а водители в темноте и на скорости зачастую разглядеть их не могут.

Комарова призвала бийчан не бояться и не уничтожать ежей. Для человека они почти безвредны, а сами приносят пользу людям, уничтожая грызунов и насекомых-вредителей.