По его словам, здоровые особи среди этих хищников не нападают на людей

17 октября 2026, 16:35, ИА Амител

Волки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Здоровый волк не рассматривает человека как добычу, поэтому при встрече с хищником ни в коем случае нельзя бежать, смотреть ему в глаза или совершать резкие движения, заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в такой ситуации следует говорить спокойным голосом, медленно отступать и постараться визуально увеличить свои размеры — например, поднять руки или взять палку.

"При нападении нужно активно отбиваться подручными средствами: бить в морду, в глаза, использовать палку, камень, нож. Единого гарантированного приема нет, но чем активнее сопротивление, тем выше шанс остановить зверя или выиграть время", — пояснил он.

Помимо волков, в лесах до наступления устойчивых холодов сохраняется опасность и со стороны других животных.

"Гадюки все еще активны, лисы могут быть переносчиками бешенства, а клещи сохраняют активность до устойчивых холодов. Особую настороженность должно вызывать любое дикое животное, которое не боится человека и идет на контакт, так как это один из признаков бешенства", — заключил Сафонов.

Особую настороженность должно вызывать любое дикое животное, которое не боится человека и само идет на контакт. Это один из главных признаков бешенства, отметил Сафонов.

Ранее стало известно, что в России волки все чаще появляются в городах и селах, где нападают на животных и домашний скот. С начала осени в Подмосковье их замечали как минимум десять раз. Голодные звери выходят к людям из-за запаха еды и мусора, а также в поисках мест для зимовки и из-за вырубки лесов.